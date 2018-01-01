ترامب: حان وقت التغيير في إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن وقت التغيير في إيران قد حان، في أحدث تعليق من واشنطن على التظاهرات الصاخبة في تلك البلاد منذ 5 أيام.

وغرّد ترامب عبر موقع "تويتر":" إيران فشلت على كل الأصعدة على الرغم من الاتفاق السيء الذي وقعته إدارة أوباما"

وأضاف في تغريدته :"الشعب الإيراني العظيم قمع لسنوات طويلة والشعب الإيراني جائع للطعام والحرية. ثورة إيران وحقوق الإنسان فيها تم تبديدها. آن أوان التغيير".

وكان الرئيس الأميركي قد أبدى تعاطفه مع التظاهرات المنددة بالفساد والغلاء في إيران في الأيام الماضية، وغرّد عبر "تويتر" الأحد: احتجاجات ضخمة في إيران... الشعب أدرك أخيرا كيف أن أمواله وثروته تُسرق وتهدر على الإرهاب".