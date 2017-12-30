الصين تنفي بيعها نفطاً إلى كوريا الشمالية

نفت الصين تقارير عن بيعها منتجات نفطية بشكل غير مشروع إلى كوريا الشمالية، في انتهاك لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه مستاء من سماح الصين بوصول شحنات نفط إلى كوريا الشمالية.

وقال عبر«تويتر» إن الصين ضبطت متلبسة بالسماح بوصول النفط إلى كوريا الشمالية، وإن ذلك يمنع التوصل إلى حل ودي للأزمة الناجمة عن تطوير بيونغيانغ صواريخ مزودة برؤوس نووية يصل مداها إلى الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ: الصين تطبق دائماً قرارات مجلس الأمن التي تخص كوريا الشمالية بشكل كامل وتفي بالتزاماتها الدولية، لا نسمح قط للشركات والمواطنين الصينيين بخرق هذه القرار، إذا تأكد من خلال تحقيق شامل وجود انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي فإن الصين ستتعامل معها بجدية طبقاً للقوانين والقواعد.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، أمس، إن السلطات ضبطت سفينة ترفع علم هونغ كونغ أواخر نوفمبر يشتبه في نقلها وقوداً إلى كوريا الشمالية في تحد للعقوبات الدولية. وأضاف المسؤول أن السفينة لايتهاوس وينمور نقلت منتجات بترولية مكررة إلى سفينة كورية شمالية في المياه الدولية.

إلى ذلك، فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على أربع سفن شحن كورية شمالية يمنعها من دخول أي مرفأ في العالم، وذلك للاشتباه بأنها نقلت أو تنقل بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغيانغ.

بدورها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله، أمس، إن روسيا مستعدة لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إذا طُلب ذلك من موسكو. بكين - رويترز