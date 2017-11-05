بروكسل تدرس مذكرة اعتقال بوتشيمون

دعا رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون أمس إلى توحيد صفوف دعاة الاستقلال قبل الانتخابات التي أعلنت حكومة مدريد تنظيمها في 21 ديسمبر في الإقليم بعد إعلان «الاستقلال» الذي أوقفته. فيما أكدت النيابة العامة البلجيكية أنها استلمت مذكرات الاعتقال بحق بوتشيمون وأربعة من حلفائه، مشيرة إلى أن القرار في هذا الشأن سيصدر في غضون 24 ساعة من مثولهم أمام القاضي في بلجيكا.

وكتب بوتشيمون على موقع «تويتر» «آن الأوان لكي يوحد الديمقراطيون صفوفهم. من أجل كاتالونيا، من أجل حرية السجناء السياسيين والجمهورية».

والرئيس السابق البالغ من العمر 54 عاماً موجود في بلجيكا منذ يوم الاثنين، حيث تجاهل الاستدعاءات للمثول أمام القضاء في مدريد مطالباً بضمانات بأنه سيحصل على محاكمة عادلة. وأصدر القاضي مذكرات اعتقال أوروبية مساء الجمعة بحق بوتشيمون وأربعة من حلفائه الذين رافقوه إلى بلجيكا، لإجبارهم على العودة إلى إسبانيا.

وأكدت النيابة العامة البلجيكية أنها استلمت مذكرات الاعتقال، مشيرة إلى أن القرار في هذا الشأن سيصدر في غضون 24 ساعة من مثولهم أمام القاضي في بلجيكا. ولكن السلطات أكدت أن إجراءات مثل هذه العملية مع ما يرافقها من استئناف قد تمتد لثلاثة أشهر.