انهيار كبير في دفاعات ميليشيات الحوثي الإيرانية

أكد العميد الركن عبد السلام الشحي قائد قوات التحالف العربي على الساحل الغربي لليمن أن القوات الإماراتية والسودانية والمقاومة اليمنية تسطر ملحمة في القتال ببسالة لم نر مثلها في ظل تصميم قوات التحالف العربي على تحرير اليمن من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية .

وقال الشحي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن هناك انهيارا كبيرا في دفاعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وان قتلاهم وأسراهم بالمئات حيث يتم التعامل معهم وفق القوانين الدولية .. مشيرا إلى أن استمرار الزخم على الجبهات الأخرى يحقق نجاحات ويشتت جهد العدو .

وأضاف قائد قوات التحالف العربي على الساحل الغربي لليمن أن العدو كله مليشيات حوثية إيرانية ولم نواجه حرسا جمهوريا في هذه الجبهة بل هناك تعاون من حرس جمهوري بمبادرة منه و انضمام أعداد كبيرة من سكان المناطق المحررة لقوات المقاومة اليمنية .

العميد الركن عبد السلام الشحي قائد قوات التحالف العربي على الساحل الغربي في #اليمن : هناك تعاون من الحرس الجمهوري مع قوات التحالف بمبادره منهم لدحر ميليشيات الحوثي الإيرانية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/OAxXaVOwZM — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 11, 2017

وأشار إلى أن أهالي المناطق المحررة يرحبون بقوات التحالف العربي مما يعكس رغبتهم في تحرير بلادهم من ميليشيات الحوثي الإيرانية وهو ما كان له أطيب الأثر في نفوس الشعب اليمني الذي يقدر غاليا مواقف البطولة والتضحيات الطاهرة التي قدمها ويقدمها أبناء الإمارات الأبرار لإنقاذ اليمن. ولفت إلى أنه جاري توزيع المزيد من المساعدات الإنسانية في المناطق المحررة على الذين تضرروا من احتلال ميليشيات الحوثي الإيرانية وشملت المساعدات إرسال قوافل إغاثية إلى مدينة الخوخة والقري المجاورة لها كخطوة أولى حيث تم توزيع آلاف السلال الغذائية لإغاثة السكان الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة جراء الحصار الحوثي.

وتواصل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والمقاومة اليمنية تقدمها في الساحل الغربي اليمني بدعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية في ضربة كبيرة لميلشيات الحوثي الإيرانية في اليمن وذلك بعد الانتصار الكبير الذي حققته القوات في تحرير مدينة الخوخة بالكامل..حيث تواصل قوات التحالف العربي تحقيق الانتصارات الحاسمة في الساحل الغربي وذلك بعد تحرير مدينة الخوخة بالكامل إضافة إلى فتح محاور جديدة في أماكن مختلفة لتحرير جميع المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية .كما يأتي تحرير الخوخة والتقدم السريع على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل والذي قامت فيه القوات المسلحة الإماراتية بالدور الأكبر ووجهت من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي لما تمثله الخوخة من أهمية كبرى وموقع استراتيجي .