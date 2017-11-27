شيخ قبائل سيناء يكشف تفاصيل خطيرة عن "مجزرة الروضة"

قال عيسى الخرافين شيخ قبائل سيناء، إنه أثناء الهجوم على مسجد الروضة تنحى أحد الإرهابيين جانبا واتصل بقائده قائلا "تمام يا ريس"، موضحاً أنه تلقى تعليمات باستمرار قتل المواطنين.

وأوضح الخرافين أن الإرهابي اتصل بأحد الموجودين خلال العملية ممن خرجوا وقال له: "معاك ذخيرة.. ارجع فرغها فيهم"، لافتا إلى وجود شهادات ممن حضروا المجزرة.

وذكر خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، أن الإرهابيين الذين دخلوا المسجد لقتل المصلين عددهم 14 شخصا بينهم 5 ملثمين، موضحا أن الملثمين الخمسة يرجح أنهم من أبناء سيناء لذلك تخفوا.

وقال الخرافين إن الإرهابيين يستخدمون عادة مصطلح "الأمير"، ولكن في هذه المرة قال فيها أحدهم "يا ريس"، موضحا أن هذه الجملة وصلت القوات المسلحة والمخابرات الحربية وتحقق فيها.

وأوضح الخرافين أن "الإرهابيين استقلوا 5 سيارات دفع رباعي، وكان يقف سائق وشخص معه خارج المسجد أثناء تنفيذ العملية الإرهابية، وكان يهاجم كل من يخرج من المسجد عبر الباب أو النافذة، مردفا أن الإرهابيين في النفس الأخير ولكنهم أرادوا أن يحدثوا ضجة لكي يقولوا إنهم موجودون".