المعارضة السورية تجتمع في الرياض لتشكيل «هيئة مفاوضات»

بدأ في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، اجتماع لقوى المعارضة السورية لتشكيل هيئة مفاوضات لمحادثات جنيف.

ويشارك نحو 140 شخصية يمثلون مكونات المعارضة الرئيسية في الاجتماع الذي بدأ بعيد الساعة 10:15 (7:15 توقيت غرينيتش) بمداخلة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وقال الجبير، إن اجتماع المعارضة السورية في الرياض يأتي في ظل توافق دولي على ضرورة الحل السياسي.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن الأزمة السورية تمر بمرحلة دقيقة وهي تعيش عامها السابع.

من جانبه، طالب المبعوث الدولي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، المعارضة السورية بتشكيل وفد سوري موحد لمباحثات جنيف.

وشدد دي ميستورا على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكل المناطق المحاصرة.

وقبل ساعات على اجتماع الرياض، استقالت 12 شخصية معارضة من بينهم رياض حجاب، رئيس لجنة المفاوضات العليا، متهما الآخرين بأنهم أكثر استعدادا لقبول استمرار حكم رجل يعتبرونه طاغية، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.