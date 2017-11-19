الحريري يزور مصر غداً

قال قيادي في تيار المستقبل إن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقبل سيزور مصر غداً الاثنين
والحريري موجود منذ أمس "السبت" في باريس حيث اجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقال إنه سيعود إلى لبنان يوم الأربعاء.
قال قيادي في تيار المستقبل إن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقبل سيزور مصر غداً الاثنين
والحريري موجود منذ أمس "السبت" في باريس حيث اجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقال إنه سيعود إلى لبنان يوم الأربعاء.
قال قيادي في تيار المستقبل إن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقبل سيزور مصر غداً الاثنين
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