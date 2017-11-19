البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب يؤكد التضامن مع السعودية وحماية أمنها

أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم إدانة قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع تجاه السعودية.

كما أكد البيان الختامي، بحسب سكاي نيوز عربية، التضامن الكامل مع السعودية وتأييد كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.

وحذر البيان إيران من مغبة استمرارها في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأكد ضرورة وقف طهران دعمها لميليشيا الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان والتوقف عن إثارة القلاقل في البحرين والالتزام بتطبيق سياسة حسن الجوار.

كما أكد تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة لاجراء الاتصالات اللازمة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التهديدات الإيرانية لدول المنطقة.