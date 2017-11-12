الحريري: استقالتي صدمة إيجابية وسأعود قريباً



قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إن ما يجري إقليميا خطر على لبنان واستقالته من أجل مصلحته، مؤكدا أنه سيدرس الإجراءات الأمنية للعودة إلى بيروت خلال أيام.

وأشار الحريري إلى أنه استقال "وسأذهب إلى لبنان وأتبع الوسائل الدستورية". معتبرا أن استقالته "صدمة إيجابية".

وأضاف أن ما يجري إقليميا خطر على لبنان، لافتا إلى أن مهمته الأساسية أن يحافظ على لبنان.

وانتقد تدخلات حزب الله في لبنان والمنطقة العربية. وقال "تحدثت الآن لأن هناك لغطا حول الاستقالة".

وأكد سعد الحريري خلال مقابلة تلفزيونية أن "الملك سلمان يعتبرني مثل ابنه.. وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يكن لي كل الاحترام". مشيرا إلى أن استقرار لبنان من كل النواحي أساس لدى الملك سلمان وولي العهد.

وأوضح أن السعودية أكثر دولة ساعدت لبنان خلال حرب 2006، مشددا على ضرورة أن تكف إيران عن التدخل بشؤون الدول العربية.

‏وجدد الحريري رفضه أن تأخذ إيران لبنان إلى محور ضد الدول العربية، مؤكدا أنه خسر شعبيا أمام الناس عندما قام بالتسوية لكن الآخرين لم يلتزموا.

وقال إن استهداف الرياض بصاروخ ليست مسألة عادية.