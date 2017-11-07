الجبير: إرهاب حزب الله أجبر الحريري على الاستقالة

نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الاثنين مزاعم بأن المملكة أجبرت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة محملا جماعة حزب الله اللبنانية مسؤولية الأزمة السياسية في لبنان.

وقال الجبير في حديث لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية إن حزب الله دفع الحريري للاستقالة بأفعاله وباختطافه للعملية السياسية في لبنان وبتهديده للزعماء السياسيين.

وكان الحريري أعلن استقالته في بث تلفزيوني من السعودية يوم السبت مما هوى بالحكومة الائتلافية في حالة من عدم الاستقرار السياسي.

وقال الجبير إن الحريري يمكنه مغادرة المملكة في أي وقت.