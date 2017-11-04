أمر ملكي سعودي بإعفاء وزير الحرس الوطني من منصبه

أصدر الملك سلمان مساء السبت أمرا ملكيا باعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، و تعيين الأمير خالد بن عياف وزيراً للحرس الوطني.

إلى ذلك تم اعفاء الوزير عادل فقيه، وتعيين محمد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

كما صدر أمر بإنهاء خدمة الفريق عبدالله السلطان قائد القوات البحرية وتعيين الفريق فهد الغفيلي خلفاً له.

وفي ما يلي نص الأوامر الملكي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 39

التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يُعفى الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه.

ثانياً : يعين الأمير / خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

الرقم : أ / 40

التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 168 ) بتاريخ 10 / 7 / 1436هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يُعفى المهندس / عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.

ثانياً : يعين الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.