الجبير: السعودية تؤيد موقف ترامب من إيران

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الثلاثاء، إن بلاده تؤيد موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يتعلق بدعم إيران للإرهاب وبرنامجها الصاروخي.

وأوضح الجبير في مؤتمر في لندن إن الاتفاق النووي يحتوي على أوجه قصور، قائلا "لدينا مشكلة فيما يتعلق بآلية تفتيش المنشآت النووية، والتي يجب ان تكون أكثر تشددا وأن تشمل المواقع العسكرية وغير المعلن عنها، أيضا لدينا مشكلة في البنود المتعلقة برفع الحد المسموح به من تخصيب اليورانيوم بعد عشرة أعوام، وهو الموقف نفسه الذي وضحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونحن ندعمه بشدة".

واعتبر الجبير أن الرئيس الأميركي "كان واضحا عندما بين أن على إيران أن تتحمل مسؤولية دعمها للإرهاب، وبرنامجها الصاروخي البالستي، وهو ما نطالب به منذ سنوات".

ورفض الرئيس الأميركي الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق النووي، مهددا بإلغائه في أي وقت.

كما أمر بفرض عقوبات "قاسية" جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني، متهما إياه بدعم الإرهاب، ضمن استراتيجية أميركية جديدة للتعامل مع إيران.

وقال الجبير إن العقوبات الجديدة ستكون محل ترحيب وإن تأجيلها يعني أنه عندما يحين وقت ظهور أثرها ستكون إيران قد طورت بالفعل عشر قنابل نووية.

وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم هذه العقوبات من أجل توجيه رسالة قوية لإيران بأن سلوكها وأنشطتها المشينة لها عواقب.