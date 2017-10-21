استشهاد 35 رجل أمن مصرياً في اشتباكات مع إرهابيين

استشهد 35 من أفراد القوة الأمنية المصرية في مواجهات اندلعت خلال مداهمة بؤرة إرهابية على طريق الواحات، وفق ما ذكرت مصادر أمنية مصرية، أمس. وكانت المعلومات الأولية قد تحدثت عن استشهاد ضابط خلال المواجهات، قبل أن تذكر المصادر الأمنية أنّ عدد الشهداء في صفوف قوات الأمن ارتفع إلى 35.

وقالت المصادر إن معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد باختباء عدد من العناصر الإرهابية بصحراء منطقة الواحات بالجيزة، فتوجهت على إثر ذلك قوة أمنية للقبض على المتهمين. وأضافت: «خلال مطاردتهم وقعت اشتباكات مسلحة، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة عدد آخر من أفراد القوة الأمنية».

وقالت مصادر أمنية، الجمعة، إن الجيش المصري يقدم دعماً جوياً خلال ملاحقة القوات الأمنية لمجموعة من الإرهابيين وذلك عقب المواجهات. مشيرة إلى أن الأمن دفع بتشكيلات من فرقة العمليات الخاصة بمواكبة مدرعات.