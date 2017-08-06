إسرائيل تفتح تحقيقاً في حادثة مقتل الأردنييْن

أكدت مصادر أردنية مطلعة أمس أن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقاً مع رجل الأمن الإسرائيلي، الذي قتل مواطنين أردنيين اثنين في حادثة السفارة. وأوضحت المصادر أن التحقيقات فُتحت ضمن الأطر القانونية المتبعة. وأشارت المصادر إلى أن فتح التحقيق مع رجل الأمن القاتل خطوة ضرورية، مؤكدة أن الأردن يتابع مجريات التحقيق مع الجانب الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قرر الأردن عدم السماح بعودة السفيرة الإسرائيلية وطاقم السفارة إلى عمّان، قبل محاكمة ضابط الأمن الإسرائيلي المتورط في قتل أردنيَين قبل أيام.

وادعى الضابط الإسرائيلي أنه تعرض لمحاولة طعن من قبل الجواودة بمفك، كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة. عمّان - وكالات