شبكة الإرهاب القطريـــــــة.. إجرام عابر للدول

أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات القرار رقم 18 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية. ونص القرار على أنه على الجهات الرقابية كافة متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية أو أية علاقة أخرى مهما كان نوعها مع الأ سماء الواردة في القائمة المرفقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين سارية المفعول في الدولة ووجه المجلس ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وأصدرت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قوائم الجزاءات المتعلقة بالأفراد والمنظمات الإرهابية في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب. وتمت تسمية 59 فرداً و12 هيئة من قبل الدول الأربع، وذلك لمواجهة التهديد طويل الأمد والمستمر من أنشطة دعم وتمويل الإرهاب من قبل قطر ودعمها الجوهري للمنظمات الإرهابية. شملت هذه القائمة تسمية عشرات الأفراد و6 هيئات قامت بتمويل ومساعدة.

أو تقديم دعم جوهري للقاعدة بشكل خاص والمنظمات التابعة لها ولشبكاتها. وتتضمن قائمة الجزاءات هيئات خيرية وممولين في قطر ممن عملوا لمصلحة القاعدة لأكثر من عقد كامل. وتشير هذه الأسماء إلى حقيقة كون دولة قطر تشكل مجالاً خصباً في تمويل الإرهاب بالرغم من النداءات المتكررة من دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي.

ويشكل إدراج هذه الأسماء رداً مباشراً على رفض حكومة قطر المستمر لاتخاذ إجراءات جدية لقمع أنشطة شبكات دعم الإرهاب العاملة فيها، وفي الحقيقة فإن العديد من هؤلاء الأفراد والهيئات المدرجة أسماؤهم مرتبطون بشكل مباشر مع حكومة قطر. وفيما يلي تفاصيل الأفراد والهيئات المرتبطة بالقاعدة:

*شبكات دعم القاعدة الموجودة في قطر

الأفراد

عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام.

تم إدراج عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام «المعروف بعمر القطري» على لوائح العقوبات الأميركية والأمم المتحدة وذلك لتوفيره الدعم المالي والمادي للقاعدة في باكستان وسوريا. وقد عمل عمر القطري مع خليفة محمد السبيعي وإبراهيم عيسى الباكر وهما قطريا الجنسية «المدرجة أسماؤهما في هذه الوثيقة» وذلك لجمع تبرعات وتأمين ونقل أسلحة إلى القاعدة.

تم اعتقال عمر القطري في مايو 2012 من قبل السلطات اللبنانية في طريقه إلى قطر حاملا مبالغ مالية لتمويل القاعدة وذلك وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية. كان عمر القطري في ذلك الوقت يحول الأموال إلى جبهة النصرة .

ويعمل مع عبدالعزيز بن خليفة العطية - قطري الجنسية الذي منحته الحكومة القطرية الحصانة الدبلوماسية «والمدرج اسمه هنا كذلك». وقد وجد والد عمر القطري محمد يوسف عبدالسلام «المعروف بأبو عبدالعزيز القطري» مؤسس سلف داعش المعروفة سابقاً بالقاعدة في العراق ملاذاً آمناً ودعماً مالياً في قطر بعد هربه من قوات التحالف في العراق عام 2004.. وقد منحته الحكومة القطرية ميزات للإقامة.

المعرفات

الاسم: عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام.

الكنية: عمر القطري، عمر الطيار، الجنسية: أردني

تاريخ الميلاد: 13 يوليو 1989

أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام

تم إدراج أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام على لوائح العقوبات التابعة للأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة لتقديمه الدعم في العراق وسوريا وباكستان. ولدى أشرف عبدالسلام تصريح إقامة قطرية وعمل مع خليفة السبيعي - قطري الجنسية - على تحويل أموال إلى القاعدة في باكستان في عام 2012 .

وذلك وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية. وقام أشرف عبدالسلام بتسهيل الاتصالات والدعم المالي للقاعدة في العراق سلف داعش ويعتبر والد أشرف عبدالسلام أبوعبدالعزيز القطري أحد مؤسسي القاعدة في العراق.

المعرفات

الاسم: أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام.

الكنية: خطاب، ابن الخطاب. الجنسية: أردني.

تاريخ الميلاد: 1984. مكان الولادة:العراق.

إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر

تم إدراج إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر، القطري الجنسية، على لوائح العقوبات الأميركية في سبتمبر 2014 والأمم المتحدة في يناير 2015 وذلك لتقديمه الدعم المالي للقاعدة. ولدى الباكر تاريخ طويل في جمع الأموال لدعم الإرهاب.

وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية تم اعتقاله وإطلاق سراحه من قبل السلطات القطرية بعد الاتفاق عن امتناعه عن القيام بأي نشاط إرهابي داخل قطر. وقد عمل إبراهيم عيسى الباكر منذ نوفمبر 2011 في هيئة الأشغال العامة القطرية.

المعرفات

الاسم: إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر

الكنية: أبو خليل، الجنسية: قطري

تاريخ الميلاد: 12 يوليو 1977، مكان الولادة: قطر

عبدالعزيز بن خليفة العطية

في عام 2012 تم اعتقال عبدالعزيز بن خليفة العطية في لبنان وذلك لتوفيره الدعم المالي لمقاتلي القاعدة في سوريا، ووفقاً لتقارير صحفية تم إعلام السلطات اللبنانية بأنشطة العطية الداعمة للإرهاب من قبل مسؤولين أميركيين، وتم اطلاق سراحه بضغط من الحكومة القطرية التي منحته حصانة دبلوماسية.

ويعد عبدالعزيز العطية ابن العم الأول لخالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري آنذاك ووزير الدفاع الحالي. في عام 2013 قام عبدالعزيز العطية بطلب تبرعات لمبادرات جمع أموال والتي قادها المتعاونون مع القاعدة سعد بن سعد الكعبي وعبداللطيف بن عبدالله الكواري وبدعم من خليفة السبيعي والمدرجين على لوائح العقوبات الأميركية والخاصة بالأمم المتحدة.

واستخدم عبدالعزيز العطية وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمه لأسامة بن لادن والقاعدة وتأييد هجمات جبهة النصرة في سوريا. وعمل عبدالعزيز العطية سابقاً في اتحاد البلياردو والسنوكر القطري وكان عضواً باللجنة الأولمبية القطرية وتم تعيينه من قبل الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

المعرفات

الاسم: عبدالعزيز بن خليفة العطية

الجنسية: قطري

سالم حسن خليفة راشد الكواري

تم إدراج اسم سالم حسن خليفة راشد الكواري، القطري الجنسية، على لوائح العقوبات الأميركية في يوليو 2011 وذلك لتقديمه الدعم المالي واللوجستي للقاعدة من خلال معاوني القاعدة في إيران.

قدم الكواري مئات الآلاف من الدولارات كدعم مادي للقاعدة وقدم دعماً لعمليات القاعدة وذلك وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية.

وعمل الكواري على تأمين إطلاق سراح قياديي القاعدة في إيران وغيرها، وسهل سفر مجندي القاعدة بالنيابة عن مسؤولي القاعدة في إيران. وفقاً للتقارير عمل الكواري في وزارة الداخلية القطرية في عام 2011 قبل إدراج اسمه على لوائح العقوبات الأميركية.

المعرفات

الاسم: سالم حسن خليفة راشد الكواري

تاريخ الميلاد: تقريباً 1977 أو 1978

عبدالله غانم مسلم الخوار

تم إدراج اسم عبدالله غانم مسلم الخوار على لوائح العقوبات الأميركية في يوليو 2011 وذلك لعمله مع سالم حسن الكواري وذلك لتوفيره الدعم والاتصالات وخدمات أخرى لعناصر القاعدة في إيران. خلال وجوده في قطر عمل عبدالله الخوار مع الموظف في وزارة الداخلية القطرية سالم الكواري وساعد بتسهيل سفر أعضاء القاعدة إلى أفغانستان.

المعرفات

الاسم: عبدالله غانم مسلم الخوار

تاريخ الميلاد: 17 أغسطس 1981

سعد بن سعد محمد الكعبي

تم إدراج اسم سعد بن سعد محمد الكعبي - القطري الجنسية - على لوائح العقوبات الأميركية في أغسطس 2015 والأمم المتحدة في سبتمبر من العام ذاته لجمع الأموال والفديات بالنيابة عن القاعدة في سوريا. نظم سعد الكعبي فعاليات جمع الأموال في قطر لمصلحة القاعدة طالباً من المتبرعين إرسال الأموال إلى حساب في البنك الإسلامي القطري باسم ابنه القاصر.

وتمت مساعدة الكعبي في حملات جمع الأموال للقاعدة من قبل عدة أشخاص قطريين بما في ذلك إحدى قريباته التي تعمل أيضاً لجمع تبرعات لجهة خيرية قائمة في بريطانيا والتي تم إنشاؤها من قبل فرد آخر من العائلة.

المعرفات

الاسم: سعد بن سعد محمد الكعبي

الكنية: عمر الأفغاني، الجنسية: قطري

تاريخ الميلاد: 15 فبراير 1972

عبداللطيف بن عبدالله الكواري

تم إدراج اسم عبداللطيف بن عبدالله الكواري، القطري الجنسية، على لوائح العقوبات الأميركية في أغسطس 2015 ومن قبل الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وذلك لجمعه الأموال للقاعدة وخدمته كضابط أمن للقاعدة.

قام بتسهيل سفر قياديي القاعدة إلى قطر. تعاون عبداللطيف الكواري مع سعد بن سعد الكعبي في الإشراف على حملات جمع التبرعات في قطر وذلك لمصلحة القاعدة في سوريا، طالباً من المتبرعين إرسال الأموال إلى حساب تحت السيطرة لدى بنك قطر الإسلامي في الدوحة.

المعرفات

الاسم: عبداللطيف عبدالله الكواري

الكنية: أبوعلي الكواري

تاريخ الميلاد: 28 سبتمبر 1973 مكان الميلاد: اللقطة - قطر

الجنسية: قطري

محمد سعيد بن حلوان السقطري

قام محمد سعيد بن حلوان السقطري، المقيم في قطر، بتقديم الدعم التكنولوجي والاتصالات لحملات جمع الأموال بقيادة سعد بن سعد الكعبي وعبداللطيف بن عبدالله الكواري المدرجة أسماؤهما في لوائح العقوبات الأميركية وتلك الصادرة عن الأمم المتحدة.

وقام محمد السقطري كذلك بتقديم الدعم للمقاتلين الجهاديين المسافرين إلى سوريا. وكان محمد السقطري مهندساً لدى شركة الاتصالات الوطنية «كيو تل سابقا» ومؤسساً لـ«الدوحة أبل»، وهي شركة انترنت لتقديم الدعم التكنولوجي وموجودة في الدوحة قطر.

عبدالرحمن بن عمير النعيمي

تم إدراج اسم عبدالرحمن بن عمير النعيمي على لوائح العقوبات الأميركية في ديسمبر 2013 والأمم المتحدة في سبتمبر 2014 وذلك لتقديمه الدعم المالي لمنظمات إرهابية. وصفت وزارة الخزانة الأميركية النعيمي بأنه شخص قدم ملايين الدولارات لأعضاء القاعدة في سوريا وأعضاء الشباب في الصومال والقاعدة في شبه الجزيرة العربية عن طريق هيئة خيرية في اليمن.

استمر النعيمي منذ إدراجه على لوائح العقوبات بالسفر لمقابلة داعمين للمقاتلين المتشددين في سوريا، وفي ديسمبر الماضي نشر نداءً عاماً لتقديم الدعم على شكل أسلحة ورجال وأموال للمتشددين في سوريا والعراق واليمن.

وقد خدم النعيمي سابقاً كرئيس للاتحاد القطري لكرة القدم وكان مؤسساً وعضواً في مجلس إدارة لمؤسسة عيدالخيرية «المدرجة هنا» ومستشاراً رئيسياً للحكومة القطرية بمجال التبرعات الخيرية.

وخلال فترة نشاطه في دعم القاعدة، أسس النعيمي وقاد مؤسسة الكرامة الموجودة في جنيف والتي استخدمت للضغط على الحكومات الخليجية لإطلاق سراح أعضاء من القاعدة المعتقلين بما فيهم عدة شركاء قطريين مدرجة أسماؤهم هنا. منذ أن تم إدراج اسمه على لوائح عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، استمرت الكرامة بعلاقتها مع النعيمي وتقدير مكانته كعضو مؤسس لهذه المنظمة.

المعرفات

الاسم: عبدالرحمن بن عمير النعيمي

تاريخ الميلاد 1954.

عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني

تم إدراج اسم عبدالوهاب محمد الحميقاني على لوائح العقوبات الأميركية في ديسمبر 2013 وذلك لتقديم الدعم المالي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية. وقد قام الحميقاني بتحويل الأموال إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية من خلال هيئة خيرية تابعة له في اليمن، وذلك وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية.

وساعد الحميقاني في تنظيم هجمات القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، وهو على علاقة وطيدة مع قياديي القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كما قام بتنسيق أنشطة مع عبدالمجيد الزنداني، أحد داعمي القاعدة المدرج اسمه على لوائح العقوبات الأميركية ولوائح العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

وقد استلم الحميقاني وهيئاته المرتبطة بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن دعماً مالياً من مؤسسة عيد القطرية «المدرجة هنا»، وكان الحميقاني قد عمل سابقاً مفتياً وباحثاً في الشريعة في وزارة الأوقاف القطرية. عمل الحميقاني عضواً في مجلس أمناء الكرامة مع عبدالرحمن النعيمي الممول المالي للقاعدة، كما عمل ممثلاً للكرامة في اليمن.

المعرفات

الاسم: عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني

الكنية: أبوعايد, Abu Ayed, Abu Ayid

تاريخ الميلاد: 4 أغسطس 1972

مكان الميلاد: الزاهر- البيضاء - اليمن

خليفة بن محمد الربان

في عام 2003 شارك خليفة بن محمد الربان مع رفيق دربه عبدالرحمن النعيمي بتأسيس الحملة العالمية لمقاومة العدوان المرتبطة بالقاعدة. ويحتل خليفة الربان منصب رئيس مجلس أمناء الكرامة - المؤسسة أيضاً من قبل النعيمي.

في منتصف 2014 تم تصوير الربان خلال اجتماعه مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني في إحدى الفعاليات في قطر، والربان هو المدير العام للربان للتجارة والاستثمار ومستثمر في شركة مزايا قطر للتطوير العقاري والمدير العام لمدارس الفرقان التعليمية في قطر.

عبدالرحيم أحمد الحرام

يعتبر عبدالرحيم أحمد الحرام شخصاً مقرباً ومساعداً شخصياً لعبدالله بن خالد آل ثاني منذ عام 2013 قام الحرام بالسفر مع عبدالله بن خالد آل ثاني بشكل منتظم خارج البلاد.

مازال الحرام على اتصال مع كبار المسؤولين في الحكومة القطرية بالنيابة عن عبدالله بن خالد آل ثاني. فعلى سبيل المثال قابل عبدالرحمن الحرام في نوفمبر 2015 الفريق الركن غانم بن شاهين رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

المعرفات.

الاسم: عبدالرحيم أحمد الحرام

الكنية: بو عبدالله, Abu Abdallah

مبارك محمد العجي

قام مبارك محمد العجي - القطري الجنسية، بالمساهمة في رعاية حملات جمع الأموال في قطر مع حجاج بن فهد حجاج العجمي - والمدرج على لوائح عقوبات الامم المتحدة والحكومة الأميركية لتقديم الدعم للقاعدة في سوريا. وفي 2013 قاد حجاج العجمي ومبارك العجي حملة تعبئة تحت عنوان (فزعة أهل قطر للشام) .

وهي حملة قطرية لجمع التبرعات لشراء أسلحة للمقاتلين بسوريا. وقد خدم مبارك العجي وجابر المري المدرجين هنا كمنسقين وضابطي اتصال في قطر لأنشطة جمع التبرعات الخاصة لحجاج العجمي. وقام مبارك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الدعم لأسامة بن لادن والقاعدة ومباركة هجمات 11 من سبتمبر ضد الولايات المتحدة.

وفي أغسطس 2013 قام مبارك العجي بنشر بيان لأحد قادة القاعدة في سوريا يشكر فيه المتبرعين القطريين الذين قدموا التبرعات من خلال حجاج العجمي وذلك لتمويلهم المتشددين في سوريا.

وفي سبتمبر 2013 سافر العجي مع ممول القاعدة حجاج العجمي والمدرج على قوائم العقوبات الأميركية والأمم المتحدة، وفور عودته إلى قطر التحق مبارك العجي ببرنامج الخدمة الوطنية للقوات المسلحة القطرية.

وفي عام 2012، قام حجاج العجمي بدعوة من أحد مسؤولي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية القطرية بالسفر الى قطر والمشاركة في ندوة دعا فيها الى القتال في سوريا. ونظم العجي اجتماعات لحجاج العجي مع متبرعين قطريين بما في ذلك المسؤول الحكومي مشعل بن علي محمد العطية قريب وزير الخارجية القطري السابق والذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة لشؤون الدفاع.

منذ 2015 تم تحديد مبارك العجي كمسؤول في مركز الرواد التعليمي للأطفال في الدوحة والذي استضاف محاضرات من قبل متشددين متعاونين مع القاعدة، بمن فيهم حجاج العجمي ووجدي غنيم.

المعرفات

الاسم: مبارك بن محمد العجي, Mubarak Alajji

الجنسية: قطري

جابر بن ناصر المري

كان جابر بن ناصر المري - القطري الجنسية، منسقاً لحملات جمع التبرعات في قطر التي قادها حجاج بن فهد العجمي والمدرج على قوائم عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة. قام جابر المري بجمع التبرعات بالنيابة عن حجاج العجمي ونشر إيصالات المبالغ النقدية والذهب والعقارات من مواطنين قطريين. يحتل جابر المري حالياً منصب رئيس تحرير جريدة العرب الموجودة في قطر.

المعرفات

الاسم: جابر بن ناصر المري

الجنسية: قطري

تاريخ الميلاد: 30 يوليو 1981

محمد جاسم السليطي

قام محمد جاسم السليطي، القطري الجنسية، بتوزيع مؤن لميليشيات في سوريا بالتعاون مع مؤيدي القاعدة سعد بن سعد الكعبي وعبداللطيف بن عبدالله الكواري الواردة أسماؤهما في قائمة الجزاءات الأميركية وتلك الصادرة عن الأمم المتحدة.

ومنذ يونيو 2017 تم التعريف بمحمد السليطي كمسؤول خيري قطري ومنسق المساعدات للمشاريع الخيرية في سوريا. ويعتبر محمد السليطي معاوناً للخبير المالي في القاعدة خليفة بن تركي السبيعي المدرج اسمه في لوائح العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وفي سبتمبر 2014 قام السبيعي بترويج حملة إمداد للإنقاذ والدعوة لأجل سوريا في قطر التي كانت تحت إشراف محمد جاسم السليطي والتي قدمت مؤنات لمتشددي القاعدة في سوريا.

المعرفات

الاسم: محمد جاسم السليطي

أبوجاسم السليطي

علي بن عبدالله السويدي

يحتل علي بن عبدالله السويدي، القطري الجنسية، منصب المدير العام لعيد الخيرية الذي يقوم من خلاله بإدارة الميزانية وتحديد نشاطات عيد الخيرية، بما في ذلك عملها مع هيئات لها علاقة مع القاعدة.

ووفقاً لتقارير صحافية عمل علي السويدي مع الخبير المالي للقاعدة عبدالرحمن النعيمي لنقل الأموال إلى ميليشيات في سوريا.

المعرفات

الاسم: علي بن عبدالله السويدي

العنوان: قطر

هاشم صالح عبدالله العوضي

احتل هاشم العوضي منذ مايو 2015 منصباً رسمياً في عيد الخيرية في قطر، وكان معاوناً لممول القاعدة المدرج على قائمة الجزاءات ومؤسس عيد الخيرية عبدالرحمن النعيمي. انضم نجل هاشم العوضي - محمد - لداعش وقتل عام 2015 في الهجمات الجوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، وقبل وفاته شارك نجل هاشم العوضي في قيادة حملات جمع التبرعات لداعش في قطر بمشاركة مقاتلين آخرين قطريين من اتباع داعش، وهما سالم فرج المري ومطلق بن محمد الهاجري اللذين تم قتلهما.

منذ مايو 2016، عمل هاشم العوضي كرئيس تنفيذي للشركة القطرية ريتاج لإدارة المشاريع والتسويق، تملك كل من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية القطرية وعيد الخيرية «المدرجة هنا» 20 في المئة من ريتاج. ويشغل رئيس مجموعة ريتاج -أحمد بن عيد آل ثاني- كذلك رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية منذ منتصف العام الجاري، وهي الجهة الرقابية الرئيسية في البنك المركزي القطري المسؤولة عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

إسماعيل محمد محمد الصلابي

يعتبر إسماعيل محمد محمد الصلابي قائداً مؤسساً لسرايا الدفاع عن بنغازي وهي ميليشيا ليبية منحازة لأنصار الشريعة والتي أعلنت مسؤوليتها عن مقتل الجنود الفرنسيين في ليبيا في يوليو الماضي.

خدم إسماعيل صلابي كذلك كقائد لمجلس شورى ثوار بنغازي وهي هيئة تضم في عضويتها أنصار الشريعة في بنغازي والمدرجة على قوائم العقوبات الأميركية. وكان إسماعيل الصلابي أحد المتلقين الرئيسيين للدعم المالي والعسكري القطري خلال الثورة الليبية في 2011.. وفي فيلم صدر في أغسطس 2013، قام إسماعيل صلابي بمدح قطر لدعمها للمقاتلين الإسلاميين ضد نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

علي محمد محمد الصلابي.

يعتبر علي محمد محمد الصلابي أحد مؤيدي الميليشيات الليبية الموجود في قطر، بما في ذلك تلك الميليشيات المرتبطة بالقاعدة في ليبيا والمدرجة ضمن لوائح العقوبات.

منذ الثورة الليبية عام 2011 قامت قطر بتوريد معظم شحنات الأسلحة والدعم للميليشيات الليبية من خلال علي الصلابي وأخيه إسماعيل محمد الصلابي القيادي في سرايا الدفاع عن بنغازي المرتبطة بأنصار الشريعة في ليبيا. في عام 2011 قام الصلابي بتسهيل اجتماع للمجموعات الإسلامية الليبية .

بما في ذلك أعضاء من الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا لتنسيق جهودهم في تأسيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، إن الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا مدرجة ضمن قائمة الجزاءات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بداعش والقاعدة، حيث كانت الجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا تعرف سابقاً بفرع القاعدة في ليبيا.

علي الصلابي عضو في مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة يوسف القرضاوي «مدرج هنا».

المعرفات

الاسم: علي محمد محمد الصلابي Ali Sllabi

تاريخ الميلاد: يناير 1963، مكان الميلاد: بنغازي، ليبيا

عبدالحكيم بلحاج

كان عبدالحكيم بالحاج قائداً عسكرياً وقائداً للجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا وهي جهة مدرجة ضمن قائمة الجزاءات الصادرة من قبل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بداعش والقاعدة. في عام 2007 قام أيمن الظواهري الرجل الثاني في القاعدة أنذاك بتسمية بلحاج بالأمير.

وذلك في إعلان دمج الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا مع القاعدة. في عام 2010 سمحت قطر لبلحاج للانتقال إلى قطر بعد إطلاق سراحه من سجن في ليبيا، وخلال الانتفاضة الليبية عام 2011، تولى أمر عبدالحكيم بلحاج قيادة كتيبة ثوار طرابلس إحدى الميليشيات الليبية المسلحة والمدربة من قبل وحدات القوات الخاصة القطرية في غرب ليبيا.

وفقاً للتقارير الصحافية، قاتل كل من سلمان عابدي «الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه في أحداث مانشستر مايو 2017» مع أبيه رمضان العابدي في كتيبة ثوار طرابلس التابعة لعبدالحكيم بلحاج وذلك خلال عام 2011.

تلقى كل من عبدالحكيم بلحاج وكتيبة ثوار طرابلس دعماً من ضابط القوات الخاصة القطرية حمد عبدالله الفطيس المري «مدرج هنا». في العام 1998، سافر بلحاج إلى أفغانستان، حيث قاتل مع قوات طالبان وعمل مع قياديي القاعدة في أفغانستان، وفي عام 2004، اتهم بلحاج من قبل سلطات الأمن الإسبانية بالتواطؤ في انفجارات مدريد 2004 والتي قتل فيها 192 شخصاً وأصيب حوالي 2000 حيث قامت السلطات الإسبانية بالكشف عن اتصاله بأعضاء الخلية قبل الهجوم.

المعرفات

الإسم: عبدالحكيم بلحاج

الكنية: أبوعبدالله الصادق

مكان الميلاد: ليبيا, الجنسية: ليبي

المهدي الحراتي

كان مهدي الحراتي، الليبي الجنسية، قائداً عسكرياً في كتيبة ثوار طرابلس مع عبدالحكيم بلحاج وهو قائد سابق للجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا، وفي عام 2011، تلقت كتيبة ثوار طرابلس تدريباً ودعماً من القوات الخاصة القطرية في الجبال الغربية لليبيا. في عام 2012، أسس المهدي الحراتي «الميليشيات المتشددة لواء الأمة» في سوريا وقام بتنسيق الدعم المالي للمجموعة مع ممول القاعدة حجاج بن فهد العجمي المدرج في لوائح العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

إسماعيل محمد محمد الصلابي

صادق عبدالرحمن علي الغرياني

يعتبر الصادق عبدالرحمن علي الغرياني القائد الديني لسرايا الدفاع عن بنغازي «المدرجة ها هنا». في يوليو الماضي، أصدرت القاعدة في المغرب الإسلامي بياناً تعبر فيه عن دعمها لصادق الغرياني. في أكتوبر 2014، تم منع الصادق الغرياني من دخول المملكة المتحدة وذلك لتقديمه دعماً مباشراً للجماعات الإسلامية المسؤولة عن الاستيلاء المسلح على طرابلس. في عام 2011، ترك الغرياني ليبيا وسعى للجوء المؤقت في قطر، وفي منتصف 2012 تم توزيع صور على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت اجتماعاً بين ولي العهد القطري آنذاك تميم بن حمد آل ثاني وصادق الغرياني.

المعرفات

الاسم: الصادق عبدالرحمن علي الغرياني

تاريخ الميلاد: 1942

حمد بن عبدالله الفطيس المري

تم ابتعاث ضابط القوات القطرية الخاصة حمد عبدالله الفطيس المري إلى ليبيا عام 2011 لتنسيق دعم الحكومة القطرية للميليشيات الليبية خلال الثورة الليبية ضد النظام السابق لمعمر القذافي. في عام 2011 تم ابتعاث العقيد حمد المري مع زعيم الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا عبدالحكيم بلحاج ومهدي الحراتي إلى غرب ليبيا.

في أغسطس 2011، تم تصوير العقيد حمد عبدالله المري مع عبدالحكيم بلحاج خلال مقابلة حية على قناة الجزيرة داخل مجمع القذافي باب العزيزية بعد أن تم الإستيلاء عليه من قبل بلحاج. في عام 2011 تم تصوير حمد المري يقود مقاتلين قرب طرابلس وإعادة فتح السفارة القطرية في العاصمة الليبية، ومنذ مارس 2017، يحتل حمد عبدالله المري منصب عميد في القوات المسلحة القطرية وقائد القوات الخاصة القطرية.

محمد أحمد شوقي الإسلامبولي

يعتبر محمد أحمد شوقي الإسلامبولي أحد قياديي الجماعة الإسلامية خارج مصر، وأحد المقربين من قياديي القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. في فبراير الماضي، كان الإسلامبولي متحدثاً مميزاً في فعالية للجماعة الإسلامية للحداد على موت الإرهابي المدان عمر عبدالرحمن «والمكنى بالشيخ الأعمى» مع قياديي الجماعة الإسلامية في قطر.

تمت إذاعة كلمة الإسلامبولي تكريماً لعمر عبدالرحمن حياً على قناة الجزيرة. في منتصف التسعينيات، تم اتهام محمد شوقي الإسلامبولي في تورطه جنباً إلى جنب مع قائد القاعدة المركزية آنذاك خالد شيخ محمد، وذلك في مؤامرة لاختطاف طائرات مدنية للمساومة عليها من أجل تأمين الإفراج عن الشيخ الأعمى من السجون الأميركية .

ونشطاء آخرين من القاعدة. كان محمد أحمد شوقي الإسلامبولي معاوناً مقرباً لقائد القاعدة رفاعي أحمد طه موسى الذي قتل في هجوم جوي أميركي في أبريل 2016 في سوريا خلال وجوده في مهمة للقاعدة، وفي أواخر 2014 تم تحديد محمد الإسلامبولي كمشارك في جماعة خراسان التابعة للقاعدة. تم الحكم على محمد أحمد شوقي الإسلامبولي من قبل الحكومة الأميركية في أكتوبر 2005 لتقديم الدعم المادي للقاعدة وللتآمر لإرتكاب أعمال إرهابية.

المعرفات

الإسم: محمد أحمد شوقي الإسلامبولي

تاريخ الميلاد: 21 يناير 1952

الجنسية: مصري، مكان الميلاد: مصر

محمد عبدالمقصود محمد عفيفي

يعتبر محمد عبدالمقصود محمد عفيفي أحد قياديي الجماعة الإسلامية الذي يتم استضافته بشكل منظم في قطر، فمنذ عام 2014، دعا محمد عبدالمقصود إلى شن هجمات ضد المدنيين في مصر. في عامي 2014 و 2015 ظهر عبدالمقصود كضيف متميز في مراكز تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية القطرية وعيد آل ثاني الخيرية القطرية (المدرجة هنا). في فبراير الماضي، كان عبدالمقصود ضيفاً متميزاً في فعالية للجماعة الإسلامية في الدوحة لتقديم عزاء في موت قائد الجماعة الإسلامية الإرهابي المدان عمر عبدالرحمن.

المعرفات

الإسم: محمد عبدالمقصود محمد عفيفي

الجنسية: مصري، تاريخ الميلاد: 14 يوليو 1947

مكان الميلاد: المنوفية، مصر

محمد الصغير

يعتبر محمد الصغير أحد كبار مسؤولي الجماعة الإسلامية الذي يتم استضافته بشكل منتظم في قطر.. ويعتبر محمد الصغير معاوناً لقياديي القاعدة محمد شوقي الإسلامبولي ورفاعي أحمد طه المدرجين على لوائح العقوبات الأميركية. في فبراير الماضي، ظهر محمد الصغير كضيف متميز في فعالية للجماعة الإسلامية في الدوحة لتقديم عزاء في موت قائد الجماعة الإسلامية عمر عبدالرحمن خلال وجوده في قطر ظهر محمد الصغير متحدثاً في فعاليات تم استضافتها من قبل عيد الخيرية ومؤسسة راف المدرجتين هنا.

المعرفات

الإسم: محمد الصغير

محمد الصغير عبدالرحيم محمد

الجنسية: مصري، مكان الميلاد: مصر

حامد بن عبدالله أحمد العلي

تم إدراج حامد بن عبدالله العلي على قائمة الجزاءات الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2008 وعلى لائحة عقوبات الولايات المتحدة عام 2006 وذلك لقيامه بتقديم الدعم للقاعدة وتسهيل شن هجمات إرهابية في الكويت والعراق وأماكن أخرى.

في عام 2008، أبدت الأمم المتحدة أن العلي كان قائداً وممولاً لخلية إرهابية مركزها الكويت تآمرت على شن هجمات على أهداف في الولايات المتحدة والكويت. وبالإضافة إلى تقديمه الدعم المادي للإرهاب، أصدر العلي فتاوى تجيز العمليات الإنتحارية، بما في ذلك توجيه طائرات على أهداف في عمليات إرهابية.

سافر حامد العلي في عدة مناسبات إلى قطر تلبية لدعوات لإلقاء محاضرات في معاهد مدارة من قبل الدولة. فعلى سبيل المثال، ألقى العلي في عام 2012 خطبة في مسجد قطر الكبير في الدوحة بناء على دعوة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية. ومنذ عام 2012، دعا حامد العلي لدعم القاعدة وجبهة النصرة في سوريا فعلى سبيل المثال وأصدر في ديسمبر 2012 بياناً لدعم جبهة النصرة بعد أن تم إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية من قبل حكومة الولايات المتحدة.

حامد العلي هو عضو مؤسس لـ «الحملة العالمية لمقاومة العدوان» جنباً إلى جنب مع ممول القاعدة القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي «المدرج هنا» كما أنه مدرج على لوائح العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة والولايات المتحدة.

المعرفات

الإسم: حامد بن عبدالله أحمد العلي

الكنية: أبو سالم

تاريخ الميلاد: 20 يناير 1960

الجنسية: كويتي

حجاج بن فهد حجاج العجمي

تم إدراج حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي على لوائح عقوبات الأمم المتحدة والحكومة الأميركية في عام 2014 لتقديم الدعم للقاعدة في سوريا. سافر العجمي إلى سوريا بشكل منتظم لتقديم الدعم المالي للقاعدة.

وفي عدة مناسبات قام العجمي بالسفر إلى سوريا من قطر حيث قاد حملات جمع الأموال لمصلحة القاعدة في سوريا.. وفي عام 2013 قاد حجاج العجمي حملة تعبئة شعب قطر«فزعة أهل قطر للشام» وهي حملة قطرية لجمع التبرعات لشراء أسلحة للمقاتلين في سوريا..

وفي عام 2012 قام حجاج العجمي بدعوة من أحد مسؤولي وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بالسفر إلى قطر والمشاركة في ندوة دعى فيها إلى القتال في سوريا. وقد خدم مبارك العجي وجابر المري - قطري الجنسية، وهما المدرجان ها هنا كمنسقين وضابطي اتصال في قطر لأنشطة جمع التبرعات الخاصة بحجاج العجمي.

المعرفات

الإسم: حجاج بن فهد حجاج العجمي

تاريخ الميلاد: 10 أغسطس 1987

الجنسية: كويتي، مكان الميلاد: الكويت

عبدالله محمد المحيسني

تم إدراج عبدالله محمد بن سليمان المحيسني على لائحة جزاءات الحكومة الأميركية في نوفمبر الماضي وذلك لتقديمه الدعم والخدمات لجبهة النصرة التابعة للقاعدة في سوريا. وتم اختيار المحيسني كعضو في دائرة القيادة الداخلية لجبهة النصرة، وقد جمع ملايين الدولارات لدعم أنشطة المنظمات الإرهابية في سوريا.

، وذلك وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية. ما بين عامي 2013 - 2015 قاد المحيسني حملات جمع الأموال من قطر طالباً تبرعات لتأمين وتطوير المدفعية والأسلحة المتقدمة لميليشيات المتشددين في سوريا. ودعا المحيسني مؤيديه في قطر للتبرع بأموال لدعم ميليشيات في سوريا. في يناير 2014 أبلغ المحيسني مؤيديه بأن تبرعاتهم قد ساعدت عمليات جبهة النصرة في سوريا.

وفي العديد من المناسبات بين ديسمبر 2013 ويناير 2015، طلب خليفة بن تركي السبيعي - القطري الجنسية - وأحد معاوني القاعدة والمدرج على قائمة الجزاءات الخاصة بالأمم المتحدة والولايات المتحدة دعماً لحملات عبدالله المحيسني الموجودة في قطر.

المعرفات

الاسم: عبدالله محمد بن سليمان المحيسني

تاريخ الميلاد: 30 أكتوبر 1987

مكان الميلاد: القاسم، السعودية

الجنسية: سعودي

حسن أحمد الدقي

يعمل حسن الدقي مع ممول القاعدة القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي المدرج على لوائح عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة «المدرج هنا» لدعم ميليشيات المتشددين في سوريا.

إن الدقي عضو في الحملة العالمية لمقاومة العدوان التي يرأسها النعيمي وعضو أيضا لجبهة حقوق الإنسان التي تأخذ من جنيف مركزا لها والمؤسسة من قبل النعيمي.

في عام 2016، قابل الدقي.. محمد شوقي الإسلامبولي أحد قادة القاعدة المدرج على لائحة عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة (المدرج هنا) مع رفاعي أحمد طه «متوفى». حضر الدقي مراسم عزاء قائد القاعدة رفاعي طه في أبريل 2016 بعد قتل رفاعي طه في هجوم جوي