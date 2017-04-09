وفاة "شرطية" في انفجار كنيسة الإسكندرية

توفيت "شرطية" في انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الإرهابي ، وهي العميد نجوى النجار، الضابط بقوة تفتيش الكاتدرائية المرقسية .

وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها ظهر اليوم الأحد، عن تفاصيل انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، موضحة أن أفراد الخدمة الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة بمنطقة الرمل، تصدت لمحاولة اقتحام أحد العناصر الإرهابية للكنيسة وتفجيرها بواسطة حزام ناسف حال وجود قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية داخلها لأداء مراسم القداس.

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمني أنه حال ضبط القوات الإرهابي، فجر نفسه بأفراد الخدمة الأمنية المعينة خارج الكنيسة مما أسفر عن وفاة 16 شخصا بينهم ضابطان وضابطة وأمين شرطة من قوة مديرية أمن الإسكندرية إضافة إلى وقوع العديد من الإصابات.