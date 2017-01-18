القبض على متورط بأعمال إرهابية في السعودية

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على أحد المطلوبين لتورطه في عدد من العمليات الإرهابية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية للمملكة.

وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية "الثلاثاء" أنه في إطار تعقب المتورطين في الأنشطة الإرهابية بالقطيف التي تستهدف أرواح الأبرياء وإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة والإخلال بالنظام العام، تمكنت الجهات الأمنية بفضل من الله من القبض على المطلوب "‏حسين محمد علي الفرج" " سعودي الجنسية"، ‏والمتورط في عدد من الجرائم الإرهابية ومنها إطلاق النار على الأبرياء والمرافق العامة التي يرتادها الناس دون اكتراث بسلامتهم ومشاركته لمطلوبين أمنياً في مثل تلك الجرائم.

إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية أنها ستقف في وجه "كل من تسول لهم أنفسهم الإخلال بالأمن وترويع المواطنين والمقيمين والقيام بأنشطة إرهابية تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وسوف يجدون بتكاتف وتعاضد أبناء هذا الوطن المخلصين والواعين لما يحاك ضد بلادهم من مخططات ما يردع إجرامهم ويقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض ".

كما دعت كافة المطلوبين المعلن عنهم إلى المبادرة إلى تسليم أنفسهم، وحثت كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم إلى المسارعة في الإبلاغ على الهاتف 990، مذكرة أنه " يسري في حق المبلغ المكافآت المعلن عنها سابقاً".

يذكر أن الداخلية كانت نشرت في 30 أكتوبر الماضي صوراً لخلية القطيف الارهابية، معلنة عن اعطاء مليون ريال كمكافأة لمن يدلي بأي معلومات عن إرهابي مطلوب، على أن تزداد تلك المكافأة إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.

وكانت "خلية القطيف" تورطت بعدد من القضايا التي وقعت في محافظة القطيف ومدينة الدمام، وتمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة.