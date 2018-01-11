يعاقب عروسه العنيدة بـ«ضرّة» يوم الزفاف

أراد عريس تلقين عروسه العنيدة درساً لا تنساه ليلة زفافهما في أحد فنادق دبي الفاخرة، حيث فاجأها بـ«ضرّة» في الكوشة، في خطوة لم يكن راضياً عنها تماماً، ولكنه وجد فيها ما يحفظ كرامته، لاسيما وأن سعي عروسه للتحكم بقراراته ومعارضتها الدائمة لأفكاره وعدم تقبلها وجهات نظره، سبب له إحراجاً عائلياً كبيراً.

وفي التفاصيل أوضح عبدالناصر ناصر، مدير إحدى الشركات المتخصصة بخدمات الأفراح، لـ«البيان»، أن العروسين كانا قد اتفقا على ترتيبات حفل زفافهما الفاخر بشكل كامل، ولكنه تفاجأ باتصال من العريس يحمل مفاجأة صادمة.

وقال: طلب العريس قبل أيام قليلة من موعد الزفاف تغيير بعض الأغاني، وعندما ذكرته بأنها من اختيار العروس، أخبرني بأن التغييرات الجديدة من أجل الزوجة الثانية التي ستكون مفاجأة الزفاف.

وتابع: لا نتدخل عادة في أي مشكلات شخصية بين العرسان، ولكن العريس أصر على إخباري بأنه يود الانتقام من عروسه، لاسيما وأنه مستاء من محاولاتها المستمرة فرض شخصيتها عليه بما يقلل من احترامه، وذلك بتشجيع من والدتها، ولاحقاً قام بتنفيذ مخططه وكانت النتيجة أن طلق عروسه، وأكمل حفل الزفاف مع «ضرتها».

وبسؤاله عن المواقف الغريبة التي يصادفها خلال عمله، قال: قامت أكثر من عروس بدفع تكاليف حفل الزفاف دون علم العريس أو أهلها، حيث تزورنا العروس وحدها أولاً بهدف الاتفاق على باقة حفل الزفاف، شرط أن نخبر العريس في الزيارة الثانية أنه محظوظ بخصومات هائلة توافق ميزانيته.