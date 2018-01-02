الصين تبني أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية في العالم

هل ترى في السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية شيئا جميلاً؟ حسناً، أنت على حق. ولكن مهلا، ما قولك بطريق يعمل بالطاقة الشمسية؟

فمن المتوقع ان يكتمل أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية في العالم بنهاية هذا العام في ضواحي جينان بمقاطعة شاندونغ موفراً مصدرا طويلا للطاقة الخضراء يبلغ امتداده 2 كم.

ووفقا لصحيفة الشعب اليومية، يتكون الطريق السريع من ثلاث طبقات: "طبقة سطحية واقية مصنوعة من الخرسانة الشفافة، وطبقة متوسطة من البطاريات تعمل بالطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وطبقة عازلة لمنع الرطوبة في الأسفل".

وفيما قد يكون أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، فإنه ليس أول طريق مزود بالطاقة الشمسية.

فهذا الشرف يعود إلى طريق طوله 1 كم في" توروفر-أو-بيرتش"، وهي قرية صغيرة في نورماندي، فرنسا.

وليس من الواضح كما أوردت الصحيفة، ما إذا كان هذا النوع من التكنولوجيا يشكل الاستخدام الأمثل للموارد، لأن الألواح الشمسية المسطحة تجمع طاقة أقل من الألواح ذوت الزوايا.

ولم يكشف بعد عن تكلفة هذا الجزء من الطريق السريع المزود بالطاقة الشمسية، ولكن كلفة طريق فرنسا بلغت 5.2 مليون دولار ثمنا ل 30 ألف قدم مربع من الألواح الشمسية، وهو أمر على ما يبدو لم يكن موضع اهتمام.

ويرى المعلقون أن الأجدى وضع تلك الألواح على جانب الطريق، أو ربما الأفضل، الاكتفاء بوضعها على الأسطح.