خادمة آسيوية تقتل مسنة سعودية "ضرباً"

قبضت الجهات الأمنية في محافظة الرس السعودية على عاملة منزلية اعتدت على مُسنة بالضرب ما أسفر عن وفاتها.

ونقلت صحيفة الرياض عن المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الرائد بدر السحيباني قوله إن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً مساء الاثنين عن تعرض مواطنة سعودية في العقد الثامن من العمر للاعتداء بالضرب من قبل عاملة منزلية من جنسيةٍ آسيوية عمرها 40 عاماً.

وأضاف أن المُسنة أُصيبت بجروح متفرقة بالساعد الأيمن والرأس، ونقلت على إثرها لمستشفى الرس العام، وورد تقرير من المستشفى يفيد بوفاتها صباح اليوم.

وأفاد أن المختصين في شرطة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي استكملوا إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة للحادثة، فيما تم إيداع المتهمة سجن النساء بمدينة بريدة وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.