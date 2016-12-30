القبض على عشريني قتل أمه وأخته في السعودية

القت الجهات الأمنية القبض على شاب عشريني قتل والدته وأخته بسلاحين ناريين مساء الثلاثاء في محافظة حفر الباطن السعودية.

وأوضح مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد بن فهد الدريهم، أن شرطة محافظة حفر الباطن تلقت بلاغاً في تمام الساعة السادسة من مساء الثلاثاء من مواطن عن قيام شقيقه العشريني بإطلاق النار على والدته الخمسينية وشقيقته العشرينية، وذلك من سلاحين ناريين كان يحملهما معه في منزلهم.بحسب العربية نت.

وأضاف الدريهم: "بالانتقال المباشر لموقع الحادث من قبل المختصين تبين وفاة والدة الجاني بعد نقلها إلى المستشفى، ووفاة شقيقته بموقع الجريمة".

وبين أنه "تم القبض على الجاني وضبط السلاحين اللذين استخدمهما في جريمته، وإيقافه تمهيداً لبعثه برفقة أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، وإيداع الجثمانين ثلاجة المستشفى لعرضهما على الطب الشرعي".