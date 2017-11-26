أسماء الفائزين بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن أسماء الفائزين بجوائز الدورة الخامسة عشرة (2016 -2017) لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، وهم:

شوقي بزيع، وهدى بركات، وعبد الخالق الركابي، وحمادي صمّود، وجورج قرم.

وقال عبد الحميد أحمد الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في بيان صحفي: أن لجنة التحكيم اختارت منح جوائز هذه الدورة الخامسة عشرة (2016-2017) لهؤلاء المبدعين والأدباء والمفكرين من بين (1.662) مرشحاً وهم إجمالي عدد المتقدمين لنيل جوائز العويس الثقافية، لما تمثله تجربتهم من عمق وأصالة وقوة تعبير تصب في خانة الثقافة العربية المعاصرة.

وأضاف عبد الحميد أحمد أن اللجنة منحت الشاعر شوقي بزيع جائزة الشعر: لما يمتاز به من تجربة شعرية أصيلة، تشمل ثلاث قضايا محورية، (الوطن، والمرأة، والزمن)، حيث استفاد من أشكال الموروث المختلفة؛ وتنفتح تجربته على الأنساق الجمالية الحديثة التي تبرز فيها من العمق الإنساني والخيال الخلاق.

أما في حقل القصة والرواية والمسرحية فقد منحت لجنة التحكيم الجائزة لكل من هدى بركات وعبد الخالق الركابي، لما في نصوصهما الإبداعية، من براعة في تقنيات السرد، وقدرة على بناء عوالم، تستوعب تحولات الواقع، وترددات الذات الإنسانية.

أما هدى بركات: فقد جاءت أعمالها طافحة بالفقد والخسران والتيه والعنف والبحث عن معنى في الفوضى العارمة حولها، حيث تكتب بلغة عالية عن الشخصيات والتواريخ، وتنوع في رواياتها بين فنون الكتابة الذاتية والسردية.

وأما عبد الخالق الركابي؛ فيعتمد على تفاعل الرواية مع الفلسفة والنحت والموسيقى والفنّ التشكيليّ وحتّى النصوص السمعيّة البصريّة، مما يسّرت له ثقافته الواسعة في تقديم أعمال مركّبة ذات مستويات رمزيّة تساعد على نسج الحبكات السرديّة وتطوير الموضوع الروائيّ.

وأضاف عبد الحميد أحمد في تصريحه الصحفي أن لجنة التحكيم منحت جائزة الدراسات الأدبية والنقد للدكتور حـمّـادي صمـود؛ تقديراً لجهده في إثراء النقد العربي الحديث، وقدّم أفكاراً ومعالجات جديدة في التراث البلاغي العربي، فهو من القلائل الذين تتوافر في منتجهم المعرفي درجة عالية من العمق والتمحيص، وتأصيل المكتسبات المعرفية الإنسانية في الثقافة العربية.

أما في مجال حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية فقد منحت لجنة التحكيم الجائزة إلى الدكتور جــورج قـــرم؛ لما تمتاز به كتاباته من شمولية في الرؤية، وعمق في التحليل، وواقعية في تناول القضايا والمشكلات الاقتصادية، حيث يقدم لنا رؤوية مستقبلية استشرافية وتصورات تعيد النظر في العديد من المسلمات، بالإضافة إلى كونه متابعاً دؤوباً للتطورات والتحولات الخارجية على المستوى الأقليمي والدولي.

وقال الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أن إجمالي عدد المرشحين قد بلغ (1.662) مرشحاً، وهم يمثلون حقول الجائزة التالية:

الشعــــــــر 293 مرشحاً

القصة والرواية والمسرحية 401 مرشحاً

الدراسات الأدبية والنقد 263 مرشحاً

الدراسات الإنسانية والمستقبلية 468 مرشحاً

وأضاف الأمين العام: بالنسبة لجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي (والتي تمنح من قبل مجلس الأمناء) فقد بلغ عدد المرشحين (237 مرشحاً) وستعلن الأمانة العامة اسم الفائز في وقتٍ لاحق.

وفي ختام البيان أعلن الأمين العام أن حفل توزيع الجوائز سيقام في منتصف شهر مارس 2018 القادم.

كما وجه التهنئة لكل الفائزين بهذه الدورة وتمنى لهم استمرار العطاء ومواصلة طريق النجاح والإبداع لخدمة الثقافة العربية.