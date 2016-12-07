من هو عبد الرحمن الصوفي الذي يحتفل غوغل بذكرى مولده

احتفل محرك البحث العالمي جوجل بذكرى ميلاد عبد الرحمن بن عمر الصوفي اليوم 7 ديسمبر وقد غير شعاره لذلك فمن هو؟

عبد الرحمن بن عمر الصوفي فلكي مسلم وهو أشهر المهندسين العرب ولد في منطقة الري ببلاد فارس في السابع من ديسمبر عام 903 ميلادية الموافق التاسع من شهر محرم عام 291 هجرية، ويعتبر الصوفي من أوائل العلماء العرب الذين قالوا بأن الأرض كروية بعد إنكار كبير لما قاله إراتوستينس في كروية الأرض، وتوفي الصوفي في 25 من شهر مايو عام 986 ميلادية الموافق 8 من شهر محرم 376 هجرية.

يعتبر المؤرخين وأشهرهم جورج سارطون أن عبد الرحمن بن عمر الصوفي من أهم وأكبر علماء الفلك في الإسلام، وعالماً متخصصاً في مواضع النجوم وحركتها الفلكية. وقام الخليفة عضد الدولة في بناء مرصد خاص له للقيام بأبحاثه الفلكية، وقد تم رسم خريطة للسماء على المبنى وتحديد مواضع النجوم وحجم كل نجم. واعتبر علماء أوروبا الصوفي أعظم عالم فلك فارسي.

وقام الصوفي بتأليف عدة كتب في مجال الفلك منها كتاب الكواكب الثابتة ورسالة العمل بالاسطرلاب وكتاب تطارح الشعاعات، وقد تم ترجمة الكثير من مؤلفات الصوفي ووضعها في أكبر المكتبات في فرنسا وإسبانيا.