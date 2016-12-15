لقاء مؤثر بين توأم سيامي بعد فصله

عاشت التوأم السيامي إيفا وإيريكا من كاليفورنيا عامين ونصف وهما ملتصقتين في جسد واحد قبل أن يتخذ والديهما قرارا صعبا بفصلهما بعد سوء حالتهما الصحية، وقد نشر مستشفى (ستانفورد لوسيل باكارد للأطفال) فيديو مؤثر لأول لقاء بين الطفلتين بعد فصلهما.

كانت الطفلتان تتقاسمان نفس الجهاز الهضمي، والرحم، والكبد، والمثانة، والحوض، ورجل ثالثة بسبعة أصابع وبدأت حالتهما تسوء أكثر مع الوقت بسبب إصابات لا تعد ولا تحصى، منها الالتهابات التي أدت إلى تدهور حالة الطفلة إيريكا إلى حد خطير.

وفي واحدة من أخطر عمليات الفصل أجريت حتى الآن، تم فصل طفلتين التوأم بنجاح في عملية محفوفة بالمخاطر استغرقت 18 ساعة.

وعندما اجتمعت الطفلتين معا بعد العملية بدأت الواحدة منهن تحدق في الثانية بصمت لفترة طويلة، في لحظة وصفها الأطباء بأنها انتصار لجميع أفراد العائلة والجراحين بعد سنوات من المخاوف بشأن المخاطر التي قد تواجهها الطفلتين خلال عملية الفصل.