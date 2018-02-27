«أدنوك» تفتتح في دبي أول 3 محطات توزيع قريباً

أعلنت «أدنوك للتوزيع»، عزمها افتتاح أول 3 محطات لها في دبي خلال الأسابيع المقبلة، و10 متاجر خلال عام 2018.

وقال سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن محطات وقود الشركة في كل أنحاء الإمارات ضخت نحو 10 مليارات لتر في 2017.

وأضاف الراشدي في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين أمس، أن 2017 كان عاماً جيداً على جميع الأصعدة بعد تحقيق الشركة أداء مالياً قوياً، مؤكداً الاستمرار في الإيفاء بتوزيعات الأرباح للمساهمين.

وتفصيلاً، قال جون كاري، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إنه من المقرر البدء في 3 محطات في دبي خلال الأسابيع المقبلة، وافتتاح 10 متاجر خلال العام الجاري.

وأضاف كاري أن حجم أعمال الشركة نما بشكل سنوي جيد كذلك زادت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاءات وارتفع صافي الأرباح بفضل تعزيز التركيز على خدمة العملاء ومواصلة التركيز على استراتيجيتنا لتطوير أعمالنا في مجال المنتجات البترولية إلى جانب توسعنا في قطاع متاجر التجزئة.

وتابع: أصبحنا نركز أكثر على ترشيد النفقات في أعمالنا ليس فقط على المستوى التشغيلي، ولكن أيضاً في مجال التكاليف الرأسمالية، كما أننا أصبحنا أكثر مرونة في التعامل مع ارتفاع أسعار النفط.