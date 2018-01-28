«المشرق»: منتج مصرفي جديد يعتمد على «بلوك تشين»

كشف عارف الرملي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار في المشرق أن البنك سيقوم خلال الأشهر القليلة المقبلة بإطلاق منتج مصرفي جديد يعتمد على تقنية «بلوك تشين» جديد، بهدف تعزيز التجربة المصرفية لعملائه في الإمارات، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة الكشف عن المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص، وأن المشرق بدأ مشاريعه الاستكشافية في بدايات العام 2017 لفهم هذه التقنية، وتضّمن ذلك الكثير من التعليم والتدريب لفرق العمل المختلفة، تمكنه اليوم من تصميم منتجات جديدة تستند إلى «بلوك تشين».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: إن المشرق يعمل بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات لتعزيز التعاون بين البنوك في الدولة من خلال «بلوك تشين»، والتي قال إنها تغير بشكل كبير طريقة التعاملات المصرفية في القطاع المصرفي في الإمارات.

وتابع: «توفّر تقنية «بلوك تشين» منصة قوية للتعاون بشكل فعال بين عدد من المؤسسات، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية المصرفية في تعزيز التعامل مع المؤسسات الخارجية، من خلال منصة واحدة والتي تمّكن البنوك ومزودي الخدمات وشركات الحلول الرقمية من التفاعل على العديد من المستويات، لزيادة الكفاءة والحد من الوقت اللازم للخدمات المصرفية وتعزيز الضوابط التنظيمية، وكذلك سهولة التفاعل بين البنك وشركائه محلياً وعالمياً.

وتعد العمليات المصرفية منها قطاع المدفوعات وتحويل الأموال والقروض وغيرها من القطاعات من الممكن تحسينها من خلال البلوك تشين، حيث يلعب دوراً أساسياً في تطويرها. إن أهم مزايا البلوك تشين هو تحقيق رضا العملاء من خلال تقديم خدمات أفضل، ولذلك نتوقع أن يكون هنالك المزيد من التطبيقات العملية للتقنية في 2018 وعبر قطاعات قطاعات مختلفة».