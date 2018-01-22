«دبي للاستثمار» تشتري «إيميكول» مقابل 500 مليون

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة متعددة الأنشطة الاستثمارية، والمدرجة في سوق دبي المالي، استحواذها على حصة إضافية بنسبة 50٪ في «شركة الإمارات ديستريكت كولينغ» (إيميكول)، من شركة الاتحاد العقارية، مقابل 500 مليون درهم. وبعد عملية الاستحواذ هذه، تكون دبي للاستثمار، قد استحوذت على جميع أسهم «إيميكول» بالكامل بنسبة 100 ٪.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى «دبي للاستثمار»، لـ «البيان الاقتصادي»، إن شركته تأمل في طرح شركة الإمارات ديستريكت كولينغ «إيميكول»، في سوق دبي المالي خلال الربع الأخير من العام الجاري، بعدما أتمت شراءها بالكامل من «الاتحاد العقارية».

وأضاف بن كلبان: لدينا عدة خطوات سنقوم بها، بعد إتمام الاستحواذ على «إيميكول»، وستكون خطوة الطرح في البورصة الأخيرة، خصوصاً وأننا مستعدون منذ سنوات للإدراج.

وأعلنت «الاتحاد العقارية»، أمس، بيع كامل حصتها في شركة لشركة «دبي للاستثمار»، التي تمتلك 50 % من أسهم شركة «إيميكول»، مقابل 500 مليون درهم (137 مليون دولار).

وتأسست «إيميكول» في عام 2003 في مجمع دبي للاستثمار، وتوفر حالياً خدمات تبريد المناطق لأكثر من 19,000 عميل في دولة الإمارات. وتعتزم الشركة زيادة قدرتها الإنتاجية إلى 500,000 طن من التبريد، بحلول عام 2020، وكانت شركة مشتركة بنسبة متساوية 50 % لكل من: دبي للاستثمار، والاتحاد العقارية.

وقال بن كلبان: إن الاتحاد العقارية أخطرتنا بنيتها بيع كامل حصتها في «إيميكول»، استناداً إلى النظام الأساسي لشركة «إيميكول»، والذي يعطي الشريك الأولوية لشراء على أي حصص معروضة للبيع.

وتابع: أعربنا عن رغبتنا بالاستحواذ على حصة «الاتحاد العقارية» في «إيميكول»، وتم استكمال الإجراءات القانونية النهائية لإتمام الصفقة، الأسبوع الماضي.

أصول

وأضاف: «من شأن الصفقة الجديدة، أن تعمل على تعزيز محفظة دبي للاستثمار في مجال خدمات المرافق، ونمو قاعدة أصولها. ومن المتوقع لها أيضاً، أن تعزز الربحية المستقبلية، وأن تسهم في تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين.

وسيكون لهذه الصفقة أثر إيجابي في البيانات المالية الموحدة لشركة دبي للاستثمار، مع زيادة أرباحها، قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بمقدار 110 ملايين درهم. وسيرتفع إجمالي الأصول بمقدار 1.8 مليار درهم، في حين سترتفع الالتزامات بمقدار 1.2 مليار درهم».

وكان من المخطط أن يجري طرح «إيميكول» للاكتتاب العام الماضي، فيما تؤكد «دبي للاستثمار»، أنها جاهزة للطرح منذ 3 سنوات، ولكن في انتظار الوقت المناسب.

وستقوم «الاتحاد العقارية»، باستثمار الإيرادات المتأتية من هذه الصفقة، في تعزيز محفظتها الاستثمارية، وتوسيع عملياتها ومشاريعها التطويرية، ودعم استراتيجيتها التوسعية.

استثمار

وقال ناصر بطي عمير بن يوسف رئيس مجلس إدارة مجموعة «الاتحاد العقارية»: «يمثل عام 2018، بداية مرحلة جديدة من التطور والنمو في مسيرة «الاتحاد العقارية»، فبعد أن أنهينا في النصف الثاني من العام الماضي، وضع الاستراتيجية التنموية الجديدة للشركة على المدى الطويل، ونجحنا في إطلاق العديد من المشاريع والشركات الجديدة التابعة لنا، يأتي بيع «الاتحاد العقارية» لكامل حصتها في «إيميكول»، ليصب في إطار توجهاتنا الاستراتيجية والاستثمارية الجديدة، حيث سنعمل على استثمار الإيرادات المتأتية منها، في تعزيز محفظتنا الاستثمارية، وتوسيع عملياتنا ومشاريعنا التطويرية، ودعم الاستراتيجية التنموية للمجموعة».

تبريد

تقدم «إيميكول»، خدمات تبريد المناطق إلى مجمع دبي للاستثمار، و«دبي موتور سيتي»، ومدينة دبي الرياضية، و«أبتاون مردف» و«بالازو فيرساتشي» و«داماك هيلز» و«تلال مردف» في دبي، كما قامت الشركة مؤخراً بتنويع نموذج أعمالها، لبناء وتشغيل محطات استدامة لفترة أطول في المناطق الشمالية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي دولة الإمارات، تمثل أنظمة التبريد نسبة تتراوح من 60 ٪ إلى 70 ٪ من استهلاك الطاقة في المباني.