«الاتحادية للضرائب» تعتمد الدرهم الإلكتروني في الدفع والضمان

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب إجراءات استيراد الأعمال غير المسجلة في نظام القيمة المضافة، حيث اعتمدت الهيئة نظام الدرهم الإلكتروني للدفع والضمان الإلكتروني لتقديم الضمانات من أجل تسهيل إجراءات سداد الضريبة للموردين غير المسجلين لديها وإنجاز معاملاتهم بسلاسة وسرعة وسهولة.

ويتوجب على موردي السلع اتباع الإجراءات الجمركية الاعتيادية ومن ثم سداد ضريبة القيمة المضافة من خلال استكمال تصريح الاسترداد «نموذج VAT301 - نموذج إقرار استيراد لدفع ضريبة القيمة المضافة» والدفع من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية eservices.tax.gov.ae وعن طريق نظام الدرهم الإلكتروني والذي يقبل كل من بطاقات الدرهم الإلكتروني والبطاقات الائتمانية الأخرى أو عن طريق شركة تخليص جمركي معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب عند أي منفذ دخول أو من خلال وكيل شحن معتمد من الهيئة الاتحادية للضرائب أو أي شركة بريد سريع تقوم بتوصيل السلع للموردين.

أما في حال قيام المورد بالاستيراد بغرض إعادة التصدير، ترانزيت أو إدخال مؤقت فعليه اتباع الإجراءات الجمركية الاعتيادية ومن ثم تقديم ضمان بقيمة الضريبة المستحقة على السلع.