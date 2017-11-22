الغرير يطالب بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة

طالب معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤكداً على أن القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة المصارف والتأمين غير مؤهلة للتطبيق.

وأوضح في رد على سؤال للبيان الاقتصادي اليوم على هامش مؤتمر المصارف في الشرق الأوسط في أبوظبي قائلاً: نحتاج على الأقل 6 أشهر بعد إصدار اللائحة التنفيذية بحيث يتم الانتهاء من إجراءات التطبيق إلكترونيا.

وأكد معالي محافظ المصرف المركزي أن البنوك حققت نموا في أرباحها للتسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 8% بنحو 28.8 مليار درهم.