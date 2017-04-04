صفقات عديدة بثاني أيام معرض العقارات الدولي

شهد اليوم الثاني من معرض العقارات الدولي 2017 إبرام العديد من شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض عدداً من صفقات البيع مع المستثمرين من زوار المعرض.

وزار الآلاف المعرض خلال يوميه الأول والثاني آلاف من الباحثين عن الفرص الذهبية للاستثمار العقاري التي يتيحها المعرض لزواره وخصوصا لجهة إمكانية اجراء تعاملات عقارية مباشرة على أرضه بفضل الترخيص الممنوح له من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، ما مكّن الشركات العقارية من الحصول على دفعات نقدية مقابل العقارات التي تقوم ببيعها في المعرض.

وقال سيد طاهر اخلاق، مدير عام قسم التسويق والمبيعات بشركة ازهار للتطوير العقاري ومقرها باكستان، إن شركته تشارك في المعرض بهدف تعزيز حضورها بالسوق العقاري الدولي وتعريف الزوار وخصوصا من الباكستانيين المقيمين في منطقة الخليج بعقاراتها المنتشرة في باكستان وتبادل الخبرات مع كبريات الشركات العالمية المشاركة في المعرض.

وأضاف «أخلاق» على الرغم من أن اجراء المبيعات لم يكن الهدف الرئيسي من المشاركة في المعرض إلا أن شركته استطاعت إبرام صفقة بقيمة 500 ألف دولار، وهناك العديد من الصفقات الأخرى التي يتم التفاوض حولها حاليا. وتعرض الشركة في معرض العقارات الدولي أحدث مشاريعها في مدينتي لاهور واسلام أباد وهي المشاريع التي تلقى رواجا كبيرا بين الجالية الباكستانية المقيمة في دبي وفي منطقة الخليج بشكل عام.

وشهد ثاني أيام المعرض اقبالا ملحوظا من المشترين والمستثمرين على العقارات الفخمة التي توفرها شركات التطوير العقاري في عدد من البلدان وعلى رأسها الشركات الإماراتية والبريطانية والأميركية، حيث شكلت العروض الجاذبة التي قدمتها الشركات على وحداتها السكنية الفاخرة محفزا للمستثمرين لانتهاز الفرصة وابرام عقود شراء بهدف تحقيق استثمارات آمنة ومضمونة العائد.

قبرص

وتشارك قبرص في فعاليات معرض العقارات الدولي بوفد مدعوم من وزارة المالية والتجارة والاقتصاد القبرصية، ويتكون الوفد من عدة شركات عقارية تقوم بعرض مجموعة متنوعة من العقارات تتراوح بين العقارات الفاخرة جدا، وحتى العقارات متوسطة التكلفة والمحال التجارية.

وتقدم الحكومة القبرصية العديد من المحفزات الاستثمارية لتشجيع الاستثمار العقاري في البلاد، وأهم هذه المحفزات هو برنامج الاقامة وبرنامج الجنسية.

فوفقا لبرنامج الاقامة الذي تقدمه الحكومة القبرصية يمكن لكل من يشتري عقارا بقيمة 300 ألف يورو أن يحصل على الاقامة في قبرص. في الوقت الذي يمنح فيه برنامج الجنسية، جواز السفر القبرصي لكل من يستثمر مليوني يورو في القطاع العقاري القبرصي على أن تكون 500 ألف يورو منها في مشروع عقاري واحد.

ويشهد هذا البرنامج اقبالا كبيرا وخصوصا أن الجنسية القبرصية تخول حاملها التجول والعمل والاستثمار في جمع دول الاتحاد الأوروبي. ويعقد المعرض في وقت يقدم سوق مبيعات التجزئة المباشرة للعقارات مزيداً من المرونة والوضوح في وقت يتوجه العديد من المشترين الجدد إلى شراء منازل بدلاً من ايجارها.

وهذا ما يزيد من تعاملات السوق في هذه الفئة من المشترين. ويقدم المعرض وحدات سكنية تلائم الاحتياجات وتتوافق مع مختلف الميزانيات.

منصة

وقال داود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة لمعرض العقارات الدولي المدعوم رسمياً من دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نتوقع استمرار الإقبال المكثف للزوار في اليوم الثالث للمعرض خصوصا مع توالي العروض التقديمية لكبرى المشاريع العقارية في مختلف دول العالم. إضافة لكون اليوم سيشكل الفرصة الأخيرة للمستثمرين الراغبين بالحصول على وحدات عقارية للاستفادة من العروض الذهبية التي يتيحها المعرض.

لقاءات

شهد معرض العقارات الدولي في يومه الثاني العديد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات بين كبار المستثمرين القادمين من عدة دول حول العالم مثل الصين وروسيا والسعودية والهند، مع شركات التطوير العقاري وذلك لبحث آفاق التعاون العقاري فيما بينهم، الأمر الذي يساهم في تحقيق الاستدامة في القطاع العقاري، وهو ما يشكل تحقيقا لأحد أهداف المعرض في تنشيط وتنمية السوق العقاري العالمي.