8.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 8.3 مليارات درهم خلال الأسبوع، حيث تم تسجيل 1436 مبايعة بقيمة 3.9 مليارات درهم، منها 316 مبايعة للأراضي بقيمة 1.6 مليار درهم و1120 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.3 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة ند حصة، تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة السطوة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 273 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك أمس 4 مليارات درهم كانت أبرزها رهون بقيمة 2.9 مليار درهم من خلال 79 صفقة رهن. وتم تسجيل 342 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 547 مليون درهم و300 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 580 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة السطوة التي تصدرت المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 444 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي التي تصدرت المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

وسجلت الرهون 2.9 مليار درهم منها 38 رهن أراضٍ بقيمة 2.8 مليار درهم و41 رهن فلل وشقق بقيمة 64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 595.5 مليون درهم ورهن في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 564.5 مليون درهم.

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سجلت الرهون قيمة قدرها 4.4 مليارات درهم منها 123 رهن أراض بقيمة 3.5 مليارات درهم و187 رهن فلل وشقق بقيمة 882 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 595.5 مليون درهم وأخرى بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 564.5 مليون درهم.