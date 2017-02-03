19 مليون معاملة عبر بوابة «دبي التجارية» 2016

كرمت دبي التجارية، النافذة الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية في دبي، والتابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، الفائزين بالدورة التاسعة من جائزة التميُّز في الخدمات الإلكترونية، والتي تمنحها سنوياً للمتعاملين عبر بوابتها الإلكترونية، تقديراً لجهودهم في تعزيز التحول الإلكتروني في التجارة والأعمال اللوجستية في دبي.

وقال المهندس محمود البستكي المدير التنفيذي لدبي التجارية.محمود البستكي: إننا أطلقنا جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية قبل 9 سنوات، لتشجيع العملاء على استخدام الخدمات الإلكترونية، وقد نجحت هذه الجهود في رفع نسبة تبني العديد من الخدمات إلى 100 %، كما نشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد معاملات الشركات والعملاء المسجلين عبر البوابة العام تلو الآخر، حيث بلغت في عام 2016، ما يفوق 19 مليون معاملة.

حضر الحفل عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وعلي إبراهيم نائب المدير العام في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

جائزة

وفازت شركة بن عابد للنقل البري العام، بجائزة الخدمات الذكية في خدمات «إم توكن»، وكانت جائزة الخدمات الذكية في خدمات المناطق الحرة من نصيب مجموعة نافكو. وفازت أيضاً شركة تخليص لخدمات الشحن، بجائزة الخدمات الذكية في خدمات التخليص الجمركي.

وتم منح جائزة الخدمات الذكية في خدمات الدفع لمؤسسة التعاون للتخليص والشحن، وفي فئة أفضل مشروع مبتكر للعام في مجال التجارة والخدمات اللوجستية، فازت شركة دامكو بالمركز الأول، وفازت الطالبة مي الباز من جامعة ولونغونغ الأسترالية في دبي عن فئة أفضل فكرة مبتكرة.

دور

وألقى عبد الله آل صالح، كلمة ركز فيها على دور دبي التجارية في تسهيل التجارة في الدولة، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونيةا ساهمت بشكل فعال في تنمية الحركة التجارية بالدولة، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نحو 215 مليار دولار خلال النصف الأول من 2016 رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. والمتوقع أن تزيد بنسبة 7 % خلال العام.

مصدرون

تم تقديم جائزتين لفئة المصدرين، في إطار شراكة دبي التجارية الاستراتيجية مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وهما «جائزة المصدر الجديد للعام»، والتي حصلت عليها شركة ماي دبي، بينما حازت الشركة الوطنية لصناعات مكافحة الحريق «نافكو»، على «جائزة المصدر المبتكر للعام».