سوق الحراج في الشارقة يشهد تحسينات نوعية

تعتزم إدارة سوق الحراج بالشارقة تقديم وتنفيذ حزمة منوعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج الخيرية والاجتماعية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك تزامناً والتزاماً بعام الخير الذي تحدث عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث اعتبر سموه العام الجاري عام الخير.

وعليه ستقوم إدارة السوق التي تشرف عليها شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بتنفيذ حزمة من الفعاليات التي تعكس مدى حرص الإدارة والشركة على ترجمة عام الخير بطريقة عملية وحيوية وجاذبة للجمهور.

كما تعمل الإدارة على تنفيذ إضافات وتحسينات نوعية في السوق الذي سيشهد في مرحلتيه المقبلتين، الثانية والثالثة، نقلات نوعية من حيث تجاوز فكرة السوق والتعامل التجاري المباشر إلى آفاق ذات صبغات ولمسات جمالية وفنية وترفيهية وسياحية، تشكل قيماً مضافة إلى السوق.

وقال أحمد جمعة المشرخ، مدير سوق الحراج للسيارات، على مدار عام مضى من عمر السوق الجديد، نفذنا العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعكس مدى وأهمية حضورنا في المشهد العام، خصوصاً فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية والوطنية، وبالتالي عدم الاكتفاء بفكرة أن السوق للعمل والبيع والشراء والتجارة.

بل يمكن أن يتم فيه ومن خلالها تنفيذ برامج وفعاليات مجتمعة ووطنية مهمة، مثل فعاليات اليوم الوطني للدولة، ويوم الشهيد، وأنشطة جاذبة، تعكس في مجملها ومضمونها حرص الشركة والإدارة على أن نكون حاضرين وفاعلين في المشهد الاجتماعي والوطني العام.

وأشار إلى أن العام الأول للسوق شهد نجاحاً، خصوصاً فيما يتعلق باحتياجات التجار والزبائن والتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم من أجل تيسير أعمالهم، وبأن نهج الإدارة لا يتوقف عند الذي تحقق فقط، بل يبني عليه، ويعمل على تحقيق إضافات جديدة لمزيد من النجاح والتميز.

تنظيم

ولفت المشرخ إلى أن سوق الحراج نظم خلال الفترة الماضية بعض الفعاليات والأنشطة، من بينها الاحتفال باليوم الوطني الخامس والأربعين للدولة، بحضور موظفي السوق والعاملين فيه، بالإضافة إلى زوار وزبائن السوق، وذلك تقديراً واعتزازاً بذكرى ميلاد دولة الإمارات، وتعبيراً عن الفرح والسعادة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الإماراتيين كافة، وتأكيداً على الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.

كما قامت إدارة سوق الحراج، بتنظيم سحب على سيارة نيسان إكس تريل 2016، وذلك ضمن الحملة الترويجية والإعلانية لسوق الحراج من أجل تحقيق المزيد من الجذب للجمهور من داخل الدولة ومن خارجها، وأعلنت في وقت لاحق عن الفائز بالجائزة.

ولفت المشرخ عن فعاليات خيرية واجتماعية ستقام، تتكامل مع مهام السوق التجارية والعملية، بحيث إن السوق بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) بهدف تطوير الأفكار وإمكانية تحويلها لواقع، وذلك بالعمل مع نخبة من المواهب من طلبة الجامعة الأميركية، ويعد ذلك تشجيعاً من السوق للمواهب الشابة. كما القيام بفعالية اجتماعية خيرية بالتعاون مع (كوتوبيا) للمسؤولية الاجتماعية.

بيئة ملائمة

أشار أحمد جمعة المشرخ، مدير سوق الحراج للسيارات إلى أن إنشاء سوق الحراج للسيارات، جاء في إطار حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على توفير بيئة سكنية ملائمة للمقيمين، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي للإمارة، وأن كل ما نحققه في السوق من خطوات إلى الأمام ومن نجاحات في جذب المزيد من الزبائن، ومن التميز، لم يكن يتحقق ويرى النور لولا الدعم المستمر من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.