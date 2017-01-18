اختيار مقاول أساسات برج الخور الأعلى في العالم وإطلاق «كريك جيت»

فازت شركة داتكو بلفور بيتي البريطانية بعقد إنجاز الأساسات الخرسانية المسلحة لبرج الخور في دبي المتوقع أن يصبح عقب تشييده أعلى برج في العالم، بحسب «ميد». ويبدأ العمل في تلك الأساسات بالتزامن مع دخول إعمار العقارية مفاوضات مع مقاولين لعقد استكمال البنى الفوقية للمشروع.

ومن جهة أخرى كشفت مصادر «البيان الاقتصادي» خطط إعمار العقارية لإطلاق مشروع «بوابة الخور- كريك جيت» الأحد المقبل، ويقع في مشروع خور دبي الذي تطوره بالشراكة مع دبي القابضة.

وأوضحت المصادر أن إعمار العقارية وجهت أمس دعوة حصرية لكبار المستثمرين للإطلاع على فرص الاستثمار في المشروع الذي يضم عشرات الشقق السكنية الفخمة التي تتمتع بإطلالة مباشرة على (برج الخور) أعلى ناطحة سحاب في العالم بحلول 2020 بارتفاع يتجاوز 1100 متر بحسب معلومات «البيان الاقتصادي».

وتثق إعمار في بيع كامل المشروع في الجولة الأولى للمبيعات بسبب إطلالة الشقق السكنية الفاخرة على برج الخور على خلفية سيناريو نجاحها ببيع المشاريع المطلة على برج خليفة وسط مدينة دبي.