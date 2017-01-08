إعمار تطرح المرحلة الثالثة من فلل سيدرا وتسلمها منتصف 2020

طرحت شركة إعمار العقارية مرحلة ثالثة من فلل (سيدرا) المستقلة والمنفصلة عن بعضها البعض على مقربة من ملعب الغولف ضمن مشروع «دبي هيلز استيت» الذي تطوره بالشراكة مع مراس القابضة. وستقوم بتسليم الفلل للملاك في النصف الثاني من عام 2020 طبقاً لمصادر (البيان الاقتصادي).

ولم تعلن إعمار الجدول الخاص بمواعيد السداد أو قيمة السداد واكتفت عبر الشركات الوسيطة التي تتعامل معها بالكشف عن أسعار تلك الفلل وهي طبق الأصل لأسعار سيدرا وبذات المساحات.

وتبدأ أسعار الفلل المكونة من 3 غرف البالغة مساحتها الإجمالية 3102 قدم مربعة من 3 ملايين و400 ألف درهم، فيما تبدأ أسعار الفلل المكونة من 4 غرف التي تتراوح مساحتها الإجمالية ما بين 3237 قدما مربعة و3523 قدماً مربعة من 3 ملايين و800 ألف درهم، بينما تبدأ أسعار الفلل المكونة من 5 غرف وتتراوح مساحتها الإجمالية 3757 قدما مربعة و4283 من 4 ملايين و600 ألف درهم.

وكانت إعمار طرحت فلل سيدرا في نوفمبر بالأسعار والمساحات الوارد ذكرها آنفا مع جدول سداد مرن لتشجيع المستثمرين على التملك مستفيدين من إمكانية سداد 40 في المئة من قيمة الفيلا بعد استلامها بعامين وعلى دفعات ميسرة.

وتعد فلل سيدرا أحد أبرز مكونات مشروع دبي هيلز استيت إذ يضم مجمعات فلل سكنية أخرى أبرزها بقية مساكن وشقق «ميبل» و«ملبيري» و«أكاسيا». ويقدم «دبي هيلز استيت» عقارات تجارية راقية تناسب مختلف الاحتياجات. وهنالك أيضاً فنادق عالمية تضمن أفضل التسهيلات لمحبي الغولف، والضيوف وسكان المشروع، وزوّاره على حد سواء.

كما يتضمن المشروع مرافق متكاملة تشمل المدارس ومراكز الرياضة والتنس، علاوة على البوليفارد الممتد على طول 7 كيلومترات محتضناً مجموعة مبتكرة من خيارات التجزئة والترفيه والمطاعم والمقاهي. ولمحبي الطبيعة، يضم دبي هيلز استيت ما يصل إلى 45 كيلومتراً من المسارات المخصصة للمشي والتنزه.