1100 متر.. هل يتجاوزها برج الخور؟

توقعت مصادر عليمة أن يتجاوز ارتفاع برج خور دبي الجديد سقف 1100 متر. وقالت لـ«البيان الاقتصادي» قد يصل ارتفاع البرج الى 1190 متراً. وكانت اعمار العقارية قالت إن ارتفاع البرج الذي تطوره في قلب مشروع خور دبي اعلى بنحو 100 متر من ارتفاع برج خليفة (828 متراً).

وانطلقت اعمال حفر اساسات المشروع في نوفمبر 2016 إيذاناً بانطلاق عمليات التشييد على مرحلتين بداية العام الجاري 2017 بتكلفة تتجاوز 3.6 مليارات درهم.

ودأبت اعمار العقارية على التكتم في الحديث عن مشروعاتها العملاقة وتكتفي بالإعلان عن المميزات والقيمة المضافة لمشاريعها في اقتصاد الإمارة. واوضحت المصادر ذاتها ان اعمار تريد الكشف عن الارتفاع عند تدشينه في 2020 وهو العام الذي تحتضن فيه الدولة اكسبو 2020 في دبي.

ولفتت المصادر الى ان التوقعات تشير الى ان شرفات المراقبة في البرج والتي ستكون مفتوحة امام الزائرين والسياح ستكون على ارتفاع 760 متراً تقريباً مقارنة بأعلى نقطة يمكن التواجد فيها في برج خليفة وهي 660 متراً تقريباً.

ومضت المصادر في توقعاتها لتقول ان البرج تحفة هندسية بكل المقاييس ويضم منصات تمثل حدائق لكبار الشخصيات، تحاكي في أجوائها حدائق بابل المعلقة، إحدى عجائب الدنيا السبع في وادي الرافدين بالإضافة الى الشرفات الزجاجية الدوارة المنبثقة من هيكل البرج ويتوقع ان تكون على ارتفاع ما بين 800 متر و900 متر ما يتيح للمتواجدين في تلك المنصات مشاهدة قمة برج خليفة من الأعلى. وتوقعت المصادر ان تسمو قمة البرج صعوداً في ارتفاعها من 900 متر لتنتهي تقريباً عند 1190 متراً.