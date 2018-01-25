دبي تستعد لإطلاق أول مطبخ عائم في العالم

إذا كنت ترغب بتناول وجبة خفيفة ساخنة أثناء تواجدك في البحر، فلن يطول انتظارك، إذ تستعد مدينة دبي لإطلاق أول مطبخ عائم في العالم في وقت لاحق من هذا الشهر.

المطبخ العائم الذي أطلق عليه اسم "أكوا بود" سيوفر خدمة تقديم الطعام للعملاء على الدراجات المائية "الجيت سكي"، ويستهدف أصحاب اليخوت والقوارب وهواة الرياضات المائية، إذ توفر لهم هذه الخدمة الوقت ولن يضطروا مستقبلا للانتقال إلى اليابسة لطلب طعامهم.

وسيطلق المطبخ العائم خدماته بداية في منطقة جميرا، على شاطئ الصفوح، وشاطئ كايت وبالم لاجون، وسوف ينتقل اعتمادا على الطلب إلى شواطئ أخرى.

وعملت شركة "أكوا أرشيتيكتس ديزاين ستوديوز" على بناء المطبخ العائم على مدار ثلاثة أشهر، ليكون بمثابة مطعم متنقل على غرار شاحنات الطعام، ولكنه سيقدم الوجبات الخفيفة مثل البرغر والبيتزا والحلويات لرواد الشواطئ على مياه البحر.

ويمكن لعملاء المطبخ العائم طلب الطعام بطريقتين، الأولى هي عن طريق الذهاب إلى المطبخ مباشرة عبر الدراجات المائية أو الجيت سكي وتقديم الطلب بأنفسهم، والطريقة الثانية تكون متوفرة لأصحاب القوارب واليخوت ، حيث تنتقل دراجة الجيت سكي الخاصة بالمطبخ العائم إليهم وتمنحهم أعلاما، والزبائن الذين يرغبون في تقديم الطلب ما عليهم سوى رفع العلم لينتقل إليهم نادل لتسجيل الطلب ومن ثم تسليمه.

ووفقا لأحمد يوسف، المستشار الرئيسي وباني "أكوا بود"، فإن المطبخ صديق للبيئة وسيتم تشغيله كهربائيا، كما أنه مزود بنظام يجمع أي قمامة تتواجد في البحر.