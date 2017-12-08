المشرق يعين رئيساً جديداً لمجموعة إدارة المخاطر

أعلن بنك المشرق عن تعيين عارف عثماني رئيس مجموعة إدارة المخاطر. وبدأ عارف حياته المهنية عام 1981، وأمضى أكثر من ثلاثين عاماً في «سيتي جروب» قبل انضمامه إلى بنك أبوظبي الإسلامي رئيساً للخدمات المصرفية للشركات في عام 2012.

وخلال عمله في «سيتي جروب»، عمل عارف في عدة مناطق جغرافية تشمل باكستان والمملكة العربية السعودية وغرب أفريقيا وسلوفاكيا وهونغ كونغ وسنغافورة، كما شغل عدة مناصب عليا في التخصصات المصرفية بما في ذلك إدارة المخاطر المهمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقد حاز السيد عارف جائزة المدير العام لأفضل أداء لمدة 3 سنوات متتالية على دوره ومساهمته كرئيس قسم في بنك سامبا، ثاني أكبر بنوك السعودية.

وقال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: يتمتع عارف عثماني بخبرة تزيد على 30 عاماً في مجال الخدمات المصرفية الدولية ويسرنا أن نرحب به في فريق المشرق، ونتطلع إلى مساهمته في فريق إدارة المخاطر، وأنا على ثقة بأن تعيينه سيسهم في مواصلة بنك المشرق في تحقيق رؤيته وهي تعزيز موقعه وإتاحة أفضل الفرص للعملاء.