20 مرة تغطية شريحة الأفراد في اكتتاب «أدنوك للتوزيع»

قالت مصادر مطلعة لـ «البيان الاقتصادي»، إن شريحة الأفراد في اكتتاب «أدنوك للتوزيع» التي أغلقت أمس، جرى تغطيتها بأكثر من 20 مرة وسط إقبال لافت من قبل المستثمرين على الظفر بحصة من الطرح.

وأضافت المصادر أن المؤشرات الأولية تظهر تغطية الاكتتاب بالكامل (لشريحتي المؤسسات والمستثمرين الأفراد) بحسب النطاق السعري الجديد، بعد أن تم تقليصه إلى 2.35-2.65 درهم، مقابل 2.35 -2.95 درهم في النطاق المحدد سابقاً.

وأوضحت المصادر أنه من المنتظر أن يسهم النطاق السعري الجديد في إنجاح الطرح العام لأسهم الشركة، ويعزز من قوة السهم عقب بدء التداول عليه في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتوقع في 13 ديسمبر الجاري.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى تحديد حجم الاكتتاب لنسبة 10% من أسهم «أدنوك للتوزيع»، مشيرة إلى اهتمام كبير من قبل جهات استثمارية عالمية مرموقة، الأمر الذي يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ويُمهّد لبناء قاعدة استثمارية قوية للشركة.

وذكرت المصادر أن الطرح العام لأسهم الشركة أسهم في جمع نحو 3 مليارات دولار لصالح «أدنوك»، ما يدعم استراتيجية المجموعة الرامية لإحداث تحوّل في سياستها المالية وتعزيز القيمة.

وبينت المصادر أن الطرح العام الأولى لـ «أدنوك للتوزيع» يأتي عقب أول إصدار سندات لشركة «أدكوب» التابعة للمجموعة الشهر الماضي، وذلك بالتوازي مع استراتيجية المجموعة الرامية لتعزيز الإدارة المرنة لمحفظة الأصول ورأس المال.

إلى ذلك، قال محللون وخبراء لــ «البيان الاقتصادي»، إن خفض النطاق السعري لسهم «أدنوك للتوزيع» يعد مؤشراً إيجابياً للمستثمرين وسيسمح للسهم بتحقيق ارتفاعات سعرية كبيرة عند الإدراج في السوق.

وأضاف المحللون والخبراء، أن الإدراج يعد أكبر طرح عام أولى يشهده سوق أبوظبي في غضون السنوات العشر الماضية وسيسهم بشكل كبير في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وسيعزز مستويات السيولة.

وانطلق الأحد قبل الماضي الاكتتاب العام على «أدنوك للتوزيع» أكبر شركة لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومتاجر البيع بالتجزئة في دولة الإمارات، وانتهى الاكتتاب في الشريحة المخصصة للأفراد أمس بينما سينتهي في شريحة المؤسسات الاستثمارية اليوم، وسيعلن سعر الطرح النهائي في 8 ديسمبر، وستدرج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من 13 في الشهر ذاته.

أكبر طرح

وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية، إن طرح «أدنوك للتوزيع» يعد أهم وأكبر طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال السنوات العشر الماضية، متوقعاً أن تكون الشركة رابع أكبر شركة مُدرجة في السوق.

وأضاف ياسين أن «أدنوك للتوزيع» سيكون أول سهم لشركة تعمل في قطاع التجزئة في سوق أبوظبي، الأمر الذي يُسهم في تنويع القطاعات التي يشملها السوق ويتيح خيارات أوسع أمام المستثمرين، كما سيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق المال المحلية.

وقال ياسين إن تعديل النطاق السعري للطرح سيجعل قيمة الشركة تتراوح بين 8 إلى 9 مليارات دولار (29.4 ــ 33 مليار درهم)، بينما سيتراوح العائد على السهم بين 4.5 إلى 5%، معتبراً أن هذه المؤشرات تعد إيجابية للمستثمرين على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح ياسين أن النطاق السعري الحالي يسمح للسهم عند إدراجه في السوق بفرصة جيدة للارتفاع إلى مستويات سعرية أعلى وبالتالي عوائد رأسمالية أكبر للمستثمرين، مبيناً أن النسبة الأكبر من الاكتتاب جاءت من السوق المحلي وهو ما شجع «أدنوك» على تخفيض السعر كمكافأة للمستثمرين المحليين مع سعيها لرفع عوائدهم من الاستثمار في أسهمها.

وتوقع ياسين أن يجذب سهم «أدنوك للتوزيع» مع إدراجه في السوق سيولة جديدة بالتزامن مع التوقعات بنشاط قوي للأسواق المحلية في العام المقبل 2018، مشيراً إلى أن المستثمر في «أدنوك للتوزيع» سيتمكن من تحقيق عائد من التوزيعات السنوية إضافة إلى العائد الرأسمالي من ارتفاع السهم.

وتعهدت «أدنوك للتوزيع» بتوزيعات على المساهمين، حيث قالت إنها ستدفع 400 مليون دولار خلال العام 2018 على قسطين الأول في أكتوبر 2018 والثاني في أبريل 2019، كما تعهدت بتوزيع 200 مليون دولار إضافية في أبريل 2018 من أرباح العام 2017.

إقبال

وقال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن طرح «أدنوك للتوزيع» هو الأكبر في الأسواق المحلية منذ عام 2007، متوقعاً أن يشهد إقبالاً كبيراً مع بدء تداوله لا سيما وأن الشركة مدرجة في قطاع حيوي غير متواجد في سوق الأسهم الإماراتية.

و«أدنوك للتوزيع» مملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وتعمل في مجال توزيع الوقود في الدولة وتبلغ حصتها السوقية حوالي 67% من إجمالي عدد محطات الخدمة، وتتوزع محطاتها التي تضم 360 محطة خدمة على كل من أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، وهي الموزع الحصري في إمارتي أبوظبي والشارقة.