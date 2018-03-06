محمد بن راشد يحضر مأدبة أبناء الموسى

لبّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعوة المواطن سالم أحمد الموسى إلى مأدبة الغداء التي أقامها في منزله في منطقة جميرا في دبي ظهر أمس تكريماً لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وحضر المأدبة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من أبناء الموسى والأقارب.