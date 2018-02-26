تدشين "صرح زايد المؤسس" في أبوظبي اليوم

انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تدشن أبوظبي «صرح زايد المؤسس»، الذي أُنشئ تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اليوم، وذلك بمناسبة احتفاء دولة الإمارات بـ «عام زايد».

وسيتم تدشين الصرح، الذي يأتي تزامناً مع «عام زايد»، والذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناسبة مرور مئة سنة على ميلاده. وسيتيح الصرح للزوار الفرصة للاطلاع والتعرف عن قرب إلى حياة القائد المؤسس وإرثه الخالد.

ويأتي هذا الصرح التذكاري تخليداً لذكرى باني الوطن وما قدمه من مبادئ سامية ورؤية ثاقبة وترسيخاً لقيمه النبيلة وإنجازاته العظيمة على مستوى الدولة والمنطقة والعالم أجمع.

ومن المقرر أن يفتح الصرح أبوابه أمام الجمهور في ربيع 2018، وسيقدّم عدداً من التجارب الشخصية مع الراحل الكبير، تتيح التعرف عن كثب إلى حياة القائد الإنسان وإرثه وقيمه النبيلة، ويوفر الصرح للزوار فهماً أعمق لشخصية الشيخ زايد، رحمه الله، من خلال العمل الفني المبتكر والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى صور أرشيفية نادرة ومشاهد مصورة ومقالات وقصص عن حياة مؤسس الدولة، وسيختبر الزوار تجارب تفاعلية ملهمة عند زيارتهم للصرح.

معلم

ويعد «صرح زايد المؤسس» - الذي يقع عند تقاطع الشارعين الأول والثاني، على امتداد شارع الكورنيش في العاصمة أبوظبي، ويمتد على مساحة 3.3 هكتارات - معلماً ووجهة وطنية وثقافية يقصدها المواطنون والمقيمون والزوار، ويحتفي بتاريخ الأمة وتراثها، ويثمّن الإرث الخالد للشيخ زايد الذي يعد منارة للإماراتيين ترشد الأجيال القادمة نحو التطور والازدهار.

ويضم الصرح مركزاً للزوار، والذي ستُعرض فيه صور أرشيفية نادرة، ومشاهد مصورة ومقالات وقصص عن حياة مؤسس الدولة، ما يتيح الفرصة للتعرف عن قرب إلى سيرة القائد المؤسس وشخصيته الخالدة، وتوثيق ارتباط الجمهور برؤيته الفذة.

بيئة إماراتية

كما ستضم المساحات الخضراء للصرح أشجاراً وشتلات ونباتات تشكل جزءاً من البيئة الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة شبه الجزيرة العربية، وذلك تماشياً مع التزام الشيخ زايد العميق بالمحافظة على البيئة الطبيعية المحلية، وسيشمل المكان أيضاً ممشى يطل على العمل الفني الذي يتوسط الصرح، وعلى أفق العاصمة أبوظبي الغنية بالمعالم البارزة.

وستنقل محطات التلفزة الرئيسية في الدولة حفل التدشين ويمكن لأفراد الجمهور متابعة الحدث على الإنترنت عند الساعة 9:30 مساء.