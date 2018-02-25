بالفيديو.. حاكم عجمان يتكفل بعلاج طفلة ولدت برأسين ويمنح أسرتها بيتا مفروشا

تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بعلاج الطفلة المغربية ملاك التي ولدت وفي رأسها ورم بحجم الرأس وأجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح، كما منح سموه أسرتها بيتا بكامل أثاثه في منطقة الصخيرات في المغرب وايجاد وظيفة لوالدها الذي كان يعاني من البطالة.

وقال حمد بن غليطة الغفلي، السكرتير الخاص لصحاب السمو حاكم عجمان لـ ( البيان ): عندما طالعت في إحدي الصحف المغربية بوجود حالة الطفلة أخبرت صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان عن حاجة الطفلة لإجراء عملية جراحية عاجلة لإزالة ورم بحجم رأسها، وأن والدها لا يملك المبلغ المطلوب، كما أنه لا يعمل ويعيش ظروفاً صعبة.

وعلى الفور أمر سموه بالتواصل مع السفارة الإماراتية في المغرب وتكفل بعلاج الطفلة حيث تم استدعاء طبيب من خارج المستشفى التي أدخلت إليه الطفلة ملاك وأجريت لها العملية وبحمد الله تكللت العملية بنجاح تام.

كما أمر صاحب السمو حاكم عجمان بشراء بيت وتأثيثه لأسرة الطفلة وتم شراء البيت في منطقة الصخيرات وتسليمه لأسرة الطفلة وإيجاد وظيفة لوالد الطفلة في المغرب.

إسعاد الأسرة

وأكد الغفلي بأن هذا الأمر أسعد الأسرة وتوجهوا بعميق الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو حاكم عجمان رجل البر والإحسان لمساعدته الفقراء والمحتاجين، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لعام زايد وتعزيزا لمسيرة الخير والعطاء للقيادة الرشيدة في الدولة.

وذكر الغفلي بأن والد الطفلة أعرب عن اعتزازه وتقديره للقيادة الرشيدة في الدولة سائلا المولي أن يمن بالشفاء والعافية لصاحب السمو حاكم عجمان وأن يمد في عمره ويجعله ذخرا للأمة العربية والإسلامية ويبارك في عمره.

وأكد السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان بأن سموه تماثل للشفاء وسيعود خلال الساعات المقبلة إلى أرض الوطن بعد اكتمال فترة النقاهة والعلاج وأنه بأتم العافية.