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العثور على حوت نافق بمنطقة الرمس في رأس الخيمة

المصدر:
  • رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح
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عثر صيادون مواطنون في رأس الخيمة امس  على جثة حوت نافق من نوعية البالين داخل المياه قبل ان يسحبوه الى الشاطئ لمنع وقوع حوادث تصادم بجثته المتحللة في منطقة الرمس، حيث بادر المواطنون بإبلاغ الجهات المختصة للقيام بانتشال الحوت قبل أن يتحلل أو يعود مرة أخرى لمياه البحر، الأمر الذي يصعب من مهمة انتشاله ونقله لموقع دفنه.
 

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