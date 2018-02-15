مدني أم القيوين يسيطر على حريق بمصنع في الصناعية القديمة

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية القديمة بأم القيوين ، دون أن يسفر عن إصابات بشرية.

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً ، يفيد باحتراق مصنع للمفروشات ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المنطقة القريبة من موقع الحادث واخلاء عدد 50 شخصا من المصنع والمنطقة المجاورة له وإخماد النيران والسيطرة على الحريق وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأشاد العقيد خميس إبراهيم بولصلي مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين بالإنابة بدور وكفاءة رجال الدفاع المدني على تلبية نداء الواجب في الوصول إلى موقع الحادث في دقائق معدودة والسيطرة على الحريق بكل دقة واحترافية .

وطالب أصحاب المصانع بعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي والحفاظ على اشتراطات البيئة والصحة والسلامة وعدم التخزين العشوائى وعدم التدخين بالمصانع للحفاظ على السلامة وسلامة الجمهور .

أشرف على الحادث الرائد شعيب عبدالله رئيس قسم العمليات والرائد أحمد بوهارون ضابط مركز الإدارة والنقيب يوسف عبدالرحمن ضابط مركز المدينة والنقيب راشد جاسم بوعصيبة.