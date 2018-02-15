سحب جميع منتجات ألبان الأطفال لشركة "لاكتيل" من أبو ظبي

بناء على القرار الصادر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بسحب جميع تشغيلات منتجات ألبان الأطفال المصنعة من قبل شركة "لاكتيلز العالمية والتي تم تعبئتها في مصنع كراون من الأسواق وذلك بناء على قيام الشركة المصنعة بالسحب الطوعي كإجراء احترازي لاحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا قررت دائرة الصحة في أبو ظبي باتخاذ إجراءات فورية في هذا الشأن.

وطلبت الدائرة من الوكيل المعتمد للشركة بسحب جميع تشغيلات منتجات الألبان المتأثرة بالسحب من أسواق أبو ظبي كما طلبت من مدراء الصيدليات التوقف عن بيع تلك المنتجات وإعادتها إلى المورد، وعلى ممارسي الرعاية الصحية الإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام هذه المنتجات إلى برنامج اليقظة الدوائية في دائرة الصحة.

يشار إلى أن شركة "لاكتيل" الفرنسية العملاقة لصناعة الألبان قررت منذ ديسمبر العام الماضي سحب أكثر من 12 مليون عبوة من حليب الأطفال المجفف من 83 دولة بسبب مخاوف بشأن احتمال تعرضها للتلوث بالسالمونيلا حيث تم رصد بكتيريا في أحد المصانع في كراون بشمال غرب فرنسا، وورد تقارير بمرض عشرات الأطفال بعد تناولهم المنتج.

وتعرف بكتيريا السالمونيلا بأنها إحدى الكائنات الحية الدقيقة، ووحيدة الخلية ومجهرية الحجم، حيث يعود الفضل في اكتشافها قبل حوالي 100 عام إلى العالم الأميركي دانييل سلمون، ,يوجد منها حوالي 2300 نوع، ومن أشهرها: بكتيريا إنتريتدس، وبكتيريا التيفيموريم المسببة للتسمم الغذائي والتيفود.