محمد بن راشـد: مجتمعنا يحتضـن القـــريب والبعيد بسعة صدر

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أدى، في قصر الرئاسة بأبوظبي، صباح أمس، ستة سفراء جدد للدولة معيّنين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة اليمين القانونية.

كما تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد معيّنين لدى الدولة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسفراء الجدد النجاح والتوفيق في أداء مهامهم الموكلة إليهم من قيادتهم، ووجههم بأن يكونوا رسل محبة وسلام وتسامح لدولتهم، وأن يتسموا بالتواضع وطيب الأخلاق والتعامل الحسن مع كل الناس، بغض النظر عن جنسياتهم وثقافاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، مشدداً على ضرورة توفير شتى أنواع الرعاية والمساعدة من قِبل السفراء والموظفين في سفارات الدولة في الخارج إلى كل مواطن يحتاج إلى المساعدة والعون، خاصة المرضى منهم والطلبة وكبار السن وحتى السياح ورجال الأعمال.

نائب رئيس الدولة خلال أداء أحد سفراء الإمارات اليمين القانونية

محمد بن راشد لدى تسلّمه أوراق اعتماد السفراء المعينين لدى الإمارات

سموه خلال استقبال السفراء الجدد لدى الدولة

دولة التسامح

فقد أقسم بالله العظيم، كل من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة المعيّن لدى مملكة البحرين، وعلي سالم الكعبي، سفير الدولة المعيّن لدى المملكة المغربية، وهزاع محمد خرصان القحطاني، سفير الدولة المعيّن لدى جمهورية رواندا، وساعد محمد المهيري، سفير الدولة المعيّن لدى جمهورية بنغلادش الشعبية، وفهد عبيد محمد التفاق، سفير الدولة المعيّن لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، وعبيد سعيد عبيد الظاهري، سفير الدولة المعيّن لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، على أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات ورئيسها، وأن يحترموا دستور الدولة وقوانينها، وأن يضعوا مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن يؤدوا أعمال وظيفتهم بكل أمانة وإخلاص، وأن يحافظوا على أسرارها.

وأعرب السفراء عن اعتزازهم بتمثيل دولتهم وقيادتهم وشعبهم في الخارج، معاهدين الله والقيادة الرشيدة بأن يكونوا خير رسل لدولة الخير والعطاء والتسامح، وخير عون لكل مواطن ومواطنة في بلاد الغربة.

محمد بن راشد خلال أداء سفراء الدولة اليمين القانونية

معاملة طيبة

كما تسلّم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أوراق اعتماد كل من سمير المنصر، سفير الجمهورية التونسية، وتييجي بيرهي سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وفؤاد شهاب دندن، سفير الجمهورية اللبنانية، وبوجدان كولاروف، سفير جمهورية بلغاريا، الذين نقلوا تحيات قادة وزعماء دولهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سموه شخصياً، وتمنياتهم لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء في ظل قيادته المتبصرة، وأعربوا عن سعادتهم بتمثيل بلدانهم في دولة الإمارات التي تحظى بكل الثقة والاحترام لدى دول العالم كافة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسفراء الدول الشقيقة والصديقة، وتمنى لهم إقامة طيبة وسعيدة على أرض بلادنا، وفي كنف مجتمعنا الذي يحتضن القريب والبعيد بكل المودة وسعة الصدر، وطيب المعاملة مع جميع الأجناس والأعراق دون تمييز.

أمل القبيسي وأحمد الزعابي وأنور قرقاش وريم الهاشمي ومحمد البواردي ومحمد الشيباني

تطوير العلاقات

ودعا سموه محدثيه من السفراء العرب والأجانب إلى أن يعملوا بجد وإخلاص لتطوير علاقات الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات ودولهم، مؤكداً لهم أن أبواب حكومته ووزرائها مفتوحة لهم، خاصةً وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلى رأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعاونوه من وزراء وموظفين، وهم جميعاً على استعداد لاستقبال أي من السفراء من أجل المساعدة والدعم وتبادل وجهات النظر والآراء البناءة التي تسهم في تعزيز علاقات دولتنا مع سائر الدول الشقيقة والصديقة، بما يحفظ لشعوبنا جميعاً مصالحهم المشتركة في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية وغيرها.

سعيد بن مكتوم خلال الاستقبال

خليفة سليمان وعدد من الحضور

حضر مراسم أداء اليمين وتسليم أوراق الاعتماد، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.