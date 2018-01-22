محمد بن زايد يودع عاملاً قضى أكثر من 40 عاماً في ديوان ولي العهد

ودع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العامل بانينكونهي محي الدين بعد أن قضى أكثر من أربعين عاما عاملا في ديوان ولي عهد أبوظبي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه له اليوم في مجلس قصر البحر.

وأعرب سموه بعد أن تبادل معه الأحاديث الودية عن شكره وتقديره لمحي الدين على جهوده وإخلاصه في عمله والتي أثمرت عن سيرة طيبة.. متمنيا له التوفيق والنجاح في مسيرة حياته وعودة سالمة إلى عائلته في ولاية كيرلا الهندية.. وحمله سموه بنقل تحياته لأبنائه وأسرته في الهند.. مؤكدا سموه أن دولة الامارات ستبقى بلدهم الثاني التي ترحب بهم على الدوام.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اعتزاز دولة الامارات بالاخوة والاصدقاء الذين ساهموا في مسيرة التنمية والبناء ونهظة الامارات.. وقال " نكن لهم كل احترام وتقدير ومودة على ما قدموه ولازالوا من جهد وعمل دؤوب ومخلص".

من جانبه أعرب محي الدين عن سعادته البالغة بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. وقال " تخالجني مشاعر مختلطة من السرور بلقاء سموكم والحزن بمغادرة هذا البلد العزيز وأهله الطيبين ولكنني سأعود إلى عائلتي محملا بذكريات عزيزة عن الامارات وخاصة عن الزملاء تستحق أن تروى للآخرين".. معربا عن اعتزازه بالعمل مع فريق عمل الديوان منذ عام 1978 .

حضر الوداع سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.