محمد بن زايد يستعرض مع وزير خارجية إيطاليا محاور الحوار الاستراتيجي بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، أنجلينو ألفانو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، الذي يزور البلاد حالياً لحضور الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الإمارات وإيطاليا التي تعقد في أبوظبي.

ورحب سموه بالوزير الإيطالي، وبحث معه علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وجرى، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، استعراض أهم محاور الحوار الاستراتيجي والأفكار التي تدعم رغبة البلدين وحرصهما على تعزيز وتوثيق التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بينهما.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات الراهنة، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين في سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء صقر ناصر الريسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، وليبوربو ستيلليلنو، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة.