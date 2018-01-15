أمراض الكلى تجاري زيادة الإصابات بالسكري

قالت الدكتورة منى الرخيمي استشارية ورئيسة شعبة الإمارات للكلى في جمعية الإمارات الطبية إن أمراض الكلى وللأسف في تزايد مستمر نظراً لارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري الذي يعتبر العدو الأول للكلى، وكذلك ارتفاع نسبة الإصابة بمرض الضغط، مشيرة إلى أن الأرقام المسجلة في الشعبة تصل إلى حوالي 2785 مريضاً من مختلف الأعمار والجنسيات، مشيرة إلى أن هناك زيادة تتراوح بين 10 و15% بمرضى الكلى سنوياً.

حلول

وأضافت الدكتورة منى بأن الحل الأفضل لمرضى الفشل الكلوي هو زراعة الكلى ولكن ذلك يتطلب وجود شخص من أحد أفراد العائلة وأن يكون هناك تطابقاً بين المتبرع والمتلقي بنسبة 100% لتجنب المضاعفات، مشيرة إلى أن هناك تقريباً 1500 مريض قاموا بزراعة الكلى في مختلف مستشفيات الدولة أو خارج الدولة ويتابعون حالياً ويعيشون حياتهم الطبيعية، مؤكدة أن الإنسان يستطيع أن يعيش حياة طبيعية بكلية واحدة.

غسيل منزلي

وقالت الرخيمي: إن هناك ما يقارب 65 مريضاً في الدولة العدد الأكبر منهم في إمارة أبوظبي يعيشون على الغسيل الدموي المنزلي بمتابعة الأطباء لهم شهرياً يعد تدريبهم على كيفية استخدام الجهاز الخاص، مشيرة إلى أن المستقبل يبشر بانتشار هذا الجهاز المستخدم على نطاق واسع في الدول الأوروبية خلال السنوات المقبلة، فيما يصل عدد المرضى الذين يستخدمون الجهاز 150 مريضاً في دول مجلس التعاون.