معظم مرضى الكلى يتأخرون في التشخيص

أوضح الدكتور حارث مثنى الجبوري استشاري أمراض زراعة الكلى بمستشفى القاسمي أن القسم أجرى عام 2015 أكثر من 21 ألف جلسة غسيل كلوي لمرضى مصابين بمرض الكلى، لافتا إلى أن الجلسة الواحدة تكلف 650 درهماً لحاملي البطاقات الصحية، وتكون مضاعفة في حال عدم وجودها، وأن التكلفة السنوية للمريض الذي يجرى له الغسيل الدموي 100 ألف درهم، أما الغسيل البروتوني، فتكلف الجلسات ألفين و500 درهم شهرياً، لافتا إلى أن معظم الحالات التي تراجع القسم تأتي في مرحلة متقدمة من المرض ما يؤدي إلى الفشل الكلوي.

25 محطة

وأضاف استشاري أمراض زراعة الكلى بالقاسمي: إن القسم تتوفر به 25 محطة غسيل الواحدة مكونة من غرفة وسرير وتخدم 75 مريضاً يومياً بمعدل 3 مناوبات، وأن العدد الكلي للمرضى الذين تجرى لهم جلسات الغسيل بصورة راتبة 170 مرضياً ومريضة، وأن هناك زيادة مطردة في عدد المرضى، حيث يستقبل القسم شهرياً 25 حالة جديدة، إضافة إلى وحدة الغسيل البروتوني التي تخدم 25 مريضاً، وأن ما يميز تلك الوحدة أن المريض يمكنه أن يجري الغسيل بنفسه وذلك بعد إعطائه بعض التدريبات لمدة أسبوعين تؤهله للقيام بتلك العملية، بعكس الغسيل الدموي الذي يحتاج المريض فيه إلى زيارة القسم 3 مرات أسبوعياً.